Il coronavirus è mortale almeno quanto la pandemia influenzale del 1918 e il bilancio delle vittime potrebbe anche essere peggiore se i leader mondiali e i funzionari della sanità pubblica non riuscissero a contenerlo adeguatamente, hanno avvertito i ricercatori in uno studio pubblicato sulla rivista medica JAMA Network Open.

L’epidemia a New York è stata almeno del 70% più grave di quella del 1918, quando i medici non lo fecero avere ventilatori o altri progressi per aiutare a salvare vite umane come fanno oggi. Questo non è qualcosa da scrollarsi di dosso solo come l’influenza.

Il Covid può essere simile all’H1N1

I ricercatori hanno confrontato le morti in eccesso a New York City durante il picco della pandemia del 1918 con quelle durante i primi mesi dell’epidemia di Covid-19. Per condurre la loro analisi, hanno utilizzato i dati pubblici dei Centers for Disease Control and Prevention, del Dipartimento di salute e igiene mentale di New York City e dell’Ufficio censimento degli Stati Uniti.

I ricercatori hanno scoperto che l’aumento dei decessi durante la pandemia influenzale del 1918 è stato complessivamente più alto, ma paragonabile a quello osservato nei primi due mesi dell’epidemia di coronavirus a New York City. Tuttavia se si prendono in considerazione i miglioramenti nell’igiene, nella medicina moderna e nella salute pubblica, l’aumento durante lo scoppio precoce del coronavirus è stato “sostanzialmente maggiore” rispetto al picco della pandemia del 1918, hanno scritto i ricercatori.

“Se trattata in modo insufficiente, l’infezione da SARS-CoV-2 può avere una mortalità paragonabile o maggiore dell’infezione da virus dell’influenza H1N1 del 1918”, ha scritto Faust nel documento. È un medico al Brigham and Women’s Hospital e un istruttore alla Harvard Medical School.

Aumenti sempre più consistenti

Gli autori dello studio hanno notato che la loro ricerca aveva dei limiti. I ricercatori hanno affermato che non è noto quante morti di Covid-19 siano state prevenute dall’inizio dell’epidemia a causa di miglioramenti moderni nell’assistenza sanitaria che non erano disponibili un secolo fa, come ossigeno supplementare e ventilatori.

Il nuovo studio arriva mentre il coronavirus continua a diffondersi rapidamente negli Stati Uniti e nel mondo. Il virus ha infettato più di 20 milioni di persone in tutto il mondo e ne ha uccise almeno 749.700, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University.

Gli Stati Uniti segnalano oltre 5 milioni di infezioni e almeno 166.000 decessi, mostrano i dati di Johns Hopkins. Inoltre hanno registrato più di 1.500 decessi causati dal Covid-19 mercoledì, segnando il giorno più mortale per il paese dalla fine di maggio.