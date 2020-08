Gli scienziati si sono chiesti da tempo perché le persone mancine siano una rarità. Storie di essere stati schiaffeggiati sul polso per essere un mancino a parte, ci deve essere una ragione evolutiva più profonda, secondo gli scienziati.

Un nuovo studio suggerisce che i mancini sono rari a causa dell’equilibrio tra cooperazione e competizione nell’evoluzione umana. I risultati arrivano grazie ad alcuni dati del mondo dello sport.

La rarità di essere mancini

Rappresentando solo il 10% della popolazione umana in generale, i mancini sono stati visti con sospetto e perseguitati nel corso della storia. I ricercatori della Northwestern University ora riferiscono che un alto grado di cooperazione, non qualcosa di strano o sinistro, gioca un ruolo chiave nella rarità del mancino.

Hanno sviluppato un modello matematico che mostra che la bassa percentuale di mancini è il risultato dell’equilibrio tra cooperazione e competizione nell’evoluzione umana. Il professor Daniel M. Abrams e lo studente laureato Mark J. Panaggio, entrambi destrimani, sono i primi a utilizzare dati del mondo reale (dagli sport agonistici) per testare e confermare l’ipotesi che il comportamento sociale sia correlato alla manovrabilità a livello di popolazione.

“Più l’animale è sociale, dove la cooperazione è molto apprezzata, più la popolazione generale tenderà verso un lato“, afferma Abrams, assistente professore di scienze ingegneristiche e matematica applicata alla McCormick School of Engineering and Applied Science. “Il fattore più importante per una società efficiente è un alto grado di cooperazione. Negli esseri umani, questo ha portato a una maggioranza destrorsa”.

Se le società fossero interamente cooperative, tutti sarebbero la stessa mano, ha detto Abrams. Ma se la concorrenza fosse più importante, ci si potrebbe aspettare che la popolazione sia 50-50. Il nuovo modello può prevedere con precisione la percentuale di mancini in un gruppo in base al grado di cooperazione e competizione nell’interazione sociale.

L’evoluzione umana

Il modello aiuta a spiegare il nostro mondo destrorso ora e storicamente: il rapporto 90-10 tra destrimani e mancini è rimasto lo stesso per più di 5.000 anni. Spiega anche il predominio degli atleti mancini in molti sport in cui la competizione può portare il numero di mancini a un livello sproporzionato.

La cooperazione favorisce la stessa mano, per esempio per condividere gli stessi strumenti. La competizione fisica, invece, favorisce l’insolito. In un combattimento, un mancino avrebbe il vantaggio in un mondo destrorso.

La manualità, la preferenza per l’uso di una mano sull’altra, è in parte genetica e in parte ambientale. I gemelli identici, che condividono esattamente gli stessi geni, non condividono sempre la stessa manualità. Poiché i computer e la simulazione diventano più diffusi nella scienza, rimane importante creare modelli matematici comprensibili dei fenomeni che ci interessano, come la minoranza mancina.

Scartando gli elementi non necessari, questi semplici modelli possono darci informazioni sugli aspetti più importanti di un problema, a volte anche facendo luce su cose apparentemente al di fuori del dominio della matematica.