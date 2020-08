Sono passati ben 7 anni da quando i fratelli Durov decisero di lanciare Telegram sul mercato. Da allora, la nota app di messaggistica ha fatto una lunga strada. Ad oggi, questa risulta essere una delle più utilizzate al mondo con milioni di utenti attivi ogni mese. Per celebrare il compimento dei 7 anni, la casa ha deciso di portare in campo le videochiamate. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Dopo aver introdotto, negli scorsi mesi, una marea di novità, Telegram ha deciso di aggiungere anche le videochiamate. Sono settimane che gli utenti attendono il debutto della funzione. Questa, sarà disponibile sia per utenti Android che iOS. Scopriamo insieme quando.

Telegram: le videochiamate arrivano su iOS e Android

La casa della nota app di messaggistica ha appena annunciato l’arrivo della nuova versione 7.0 di Telegram. Questa, sarà disponibile a breve per iOS e Android. La novità principale della nuova release saranno le videochiamate. Parliamo di una feature che gli utenti del social aspettavano da tempo. Al momento, la feature risulta essere ancora in fase di beta, di conseguenza, possono provarla solo gli utenti che hanno aderito al programma di beta testing. Ovviamente, non trattandosi della versione definitiva, la funzione non è stabile al 100%.

Telegram non ha ancora annunciato la data di uscita della versione pubblica dell’update. Considerando che questo si trova attualmente in fase di test, possiamo supporre che arriverà nei prossimi giorni. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più a riguardo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti.