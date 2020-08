Un elmetto trovato quasi 70 anni fa nel Regno Unito è, molto probabilmente, uno dei più antichi elmetti vichinghi praticamente intatti mai trovati. Solo un altro esemplare è stato scoperto in Norvegia.

Dopo una rivalutazione di un elmetto scoperto a Yarm, a Stockton on Tees, in Inghilterra, un team di ricercatori ritiene che sia il più antico elmo anglo-scandinavo mai trovato nelle isole britanniche. Il pezzo di armatura è stato scoperto per la prima volta negli anni ’50 dai lavoratori.

Il ritrovamento è uno degli unici due elmi vichinghi quasi completi trovati. Il portale Ancient Origins scrive che questa scoperta può aiutare gli archeologi a comprendere meglio l’evoluzione dell’elmo nell’età vichinga e nel medioevo.

L’evoluzione dell’elmetto vichingo

L’elmo è costituito da strisce e piastre di ferro, rivettate insieme, con un semplice nodo in alto. I segni del martello indicano che è stato realizzato da un fabbro. Il Preston Park Museum afferma si tratti di una “maschera spettacolare” e che è stata prodotta non per l’esposizione, ma per l’uso in combattimento.

Mancano alcuni pezzi dell’elmo, che negli anni si è alquanto corroso. Tuttavia, questa è una scoperta estremamente importante per comprendere la storia vichinga.

I ricercatori hanno concluso che si tratta di un “elmo anglo-scandinavo realizzato nel X secolo nel nord dell’Inghilterra“, essendo molto più antico di quanto si pensasse in precedenza. “Questo è stato un progetto impegnativo, poiché il sottile foglio di ferro è ora molto suscettibile alla corrosione (deve essere mantenuto in condizioni molto asciutte)“, ha detto il leader della ricerca Christ Caple. “Questo è il primo elmo anglo-scandinavo (vichingo) della Gran Bretagna“, ha aggiunto.

I Vichinghi hanno rivoluzionato il design dei caschi, che ha ispirato diversi eserciti a seguire lo stesso modello. Sia questo elmo che quello trovato a Gjermundbu, in Norvegia, sono stati scoperti in una tomba. Gli investigatori non capiscono perché questi oggetti da combattimento siano stati nascosti in questo modo.