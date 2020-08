Per rispondere ad alcune domande sull’ereditarietà dei caratteri del mancinismo nelle lumache, il professore di genetica evolutiva all’Università di Nottingham, Angus Davison, ha letteralmente aiutato la sua lumaca mancina, Jeremy, a trovare l’amore.

Jeremy infatti era una lumaca molto speciale. La sua chiocciola infatti era avvolta in senso antiorario. Il professor Davison, che ha scovato Jeremy su un mucchio di compost in un giardino di Londra ha affermato che “in 20 anni di ricerche sulla genetica delle lumache nelle università di tutto il mondo, non avevo mai trovato una lumaca da giardino mancina. Così la prima cosa che ho pensato è stata che questa lumaca poteva essere utile per scoprire cosa fa avvolgere in senso orario i gusci delle lumache. Inoltre questa particolare lumaca poteva contribuire a comprendere l’asimmetria umana. Per esempio, di solito abbiamo il cuore a sinistra, ma in rari casi può essere invertito”.

Una lumaca mancina in cerca d’amore

Essendo un genetista, per rispondere a queste domande Davison aveva bisogno che Jeremy si riproducesse. Ma la cosa era più semplice a dirsi che a farsi. Per le lumache mancine infatti non è affatto semplice accoppiarsi dato che, come il loro guscio, anche gli organi genitali sono invertiti.

Per ovviare al problema Davison ha deciso di lanciare una campagna per trovare una compagna mancina per Jeremy, lanciando un appello in radio e alla TV in cui chiedeva alle persone di controllare vasi e giardini alla ricerca di una chiocciola mancina. Il sesso non aveva importanza, dato che le lumache sono ermafrodite, l’unico requisito era una chiocciola sinistrorsa.

Nel giro di un mese, a suon di hashtag #snaillove, Jeremy ha trovato ben due pretendenti: Lefty, di un’appassionata di lumache inglese, e Tomeu, di un allevatore di lumache e ristoratore spagnolo. Ma inizialmente le cose non sono andate molto bene, Jeremy non si accoppiava con nessuna delle due lumache. Così Davison ha deciso di metterle tutte e tre insieme, con il risultato che alla fine si sono accoppiate Lefty e Tomeu.

Ma Jeremy non ha mollato e alla fine ha conquistato Tomeu, divenendo padre di lumache tutte con un guscio normale. Dunque, come ha affermato lo stesso Davison, ”l’insolita spirale di Jeremy ha probabilmente avuto origine da un incidente durante lo sviluppo iniziale, piuttosto che da una condizione ereditaria”.

Immagine: Foto di agatafrancy da Pixabay