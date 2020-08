Very Mobile più agguerrita che mai nelle scorse ore. L’azienda ha iniziato ad inviare messaggi a raffica ai clienti Iliad per convincerli a lasciare l’operatore. L’offerta pensata dalla casa per questi clienti, e non solo, risulta essere davvero molto allettante. Andiamo a scoprire insieme in cosa consiste.

Very Mobile è presente sul mercato da poco tempo, nonostante ciò, ha già acquistato una grossa notorietà per le sue promozioni super convenienti e il supporto della rete WindTre. La tariffa pensata per i clienti Iliad e alcuni operatori virtuali farà gola a molti utenti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Very Mobile 6,99: tanti contenuti ad un prezzo top

La promo di cui vi parliamo oggi è una delle più interessanti presenti sul mercato. Il nome è Very 6,99 e comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 6,99 euro. Sono compresi nel prezzo della tariffa, tutti i servizi come segreteria e hotspot personale. Un prezzo top che fa dell’offerta un vero e proprio must.

Possono aderire alla promozione i clienti Iliad e quelli di alcuni operatori virtuali (esclusi ho. Mobile e Kena Mobile). Il costo di attivazione è di soli 5 euro mentre la SIM è gratuita online. Al momento la casa non ha comunicato una data di termine promozione. Se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne al più presto per evitare di rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.