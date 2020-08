La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, non smette mai di deludere. Nelle scorse ore, questa ha annunciato l’arrivo di uno speciale bundle all’interno di Fortnite. Questo, porterà in campo l’acerrimo nemico di Batman, Joker, e non solo. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Sono oramai due anni che Epic Games propone bundle di contenuti all’interno di Fornite. Ogni anno, tra tutti, ne lancia uno che risulta essere particolarmente speciale. Ciò perché oltre ad essere proposto in versione digitale, arriva anche in versione fisica. Quest’anno, ovviamente, tale bundle non poteva mancare. Scopriamo insieme il nome e il contenuto.

Fortnite: ecco cosa contiene il bundle Ride bene chi ride ultimo

Ebbene sì, si chiama Ride bene chi ride ultimo, il nuovo bundle speciale di Fortnite. Questo porta nella mappa di gioco tre nuovi personaggi. Il primo, sicuramente il più atteso di tutti, Joker. Il personaggio, ovviamente, arriva corredato del suo dorso decorativo, di due picconi e di un’emote esclusiva. Ad affiancare il personaggio c’è Poison Ivy, la femme fatale floreale di Ghotam City e Re Mida, l’iconico personaggio della stagione 2 di Fortnite.

Come già anticipato, il bundle arriverà sia in versione fisica che digitale. La versione fisica arriverà per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Inoltre, arriverà in tempo anche per il lancio di Playstation 5 e Xbox Series X. Gli utenti Mobile e PC, invece potranno acquistarlo solo in versione digitale. A corredare i contenuti ci saranno anche 1000 V-Buck. Il debutto è fissato per il prossimo 17 novembre. Il prezzo non è stato ancora comunicato ma si suppone che sarà lo stesso dei precedenti, 29,99 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.