Il nuovo browser Edge di Microsoft è stato rilasciato al pubblico all’inizio di quest’anno. In una strategia di implementazione graduale, Microsoft ha installato il browser sui dispositivi Windows 10 in più fasi, con un’opzione disponibile per gli utenti per installare manualmente il nuovo browser. Una volta installato il nuovo browser Microsoft Edge basato su Chromium, questo sostituisce la versione precedente (legacy) sul dispositivo. In una recente dichiarazione, Microsoft ha affermato che gli utenti Windows 10 non saranno in grado, né ora né mai, di disinstallare il nuovo browser.

La dichiarazione ufficiale di Microsoft

Stando alla dichiarazione ufficiale di Microsoft, il browser Edge permetterà a tutti gli utenti di importare i propri dati personali dalla versione legacy di Microsoft Edge alla nuova versione. Inoltre la casa di Redmond ha riferito che Edge è incluso in un aggiornamento di sistema di Windows, per cui l’opzione per disinstallarla non sarà più disponibile, così come la versione legacy del browser.

Ovviamente ci sono metodi non ufficiali per disinstallare il browser di Microsoft al di fuori di Windows 10, ma questa operazione per l’appunto non potrà essere eseguita tramite il pannello Impostazioni. Ricordiamo tuttavia per coloro che volessero sbarazzarsi di Edge, che molte applicazioni Microsoft richiedono specificatamente il browser per poter funzionare, e disinstallandolo si potrebbero verificare problematiche tecniche causate dalla sua assenza.