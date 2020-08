È nata l’alternativa economica ai satelliti: si chiama sistema aereo senza pilota (UAS) di lunga durata ad alta quota (HALE) ed è stato sviluppato da Swift Engineering, in collaborazione con l’Ames Research Center della NASA. L’aereo autonomo è alimentato da energia solare, pesa poco più di 80 kg e può trasportare in sicurezza fino a 7 kg di carico.

Lo Swift HALE UAS è progettato per volare a 21.336 metri e offre 24 ore di operazioni stabili e persistenti nell’alta atmosfera per applicazioni di sorveglianza, monitoraggio, comunicazioni e sicurezza commerciali e militari. “Abbiamo sviluppato un sistema di propulsione economico in grado di resistere a temperature estreme, radiazioni e condizioni stratosferiche, fornendo e immagazzinando energia sufficiente per consentire voli a lungo raggio” , ha spiegato Andrew Streett, vice presidente della tecnologia di Swift Engineering.

Un aereo già collaudato

A luglio, la compagnia ha completato il suo primo volo di prova – presso Spaceport America, New Mexico – che ha consentito agli ingegneri di verificare che l’aereo soddisfi tutti i requisiti di sicurezza e progettazione.

La creazione ha già ricevuto due brevetti tecnologici e certificazioni di aeronavigabilità dalla NASA e un certificato di autorizzazione dalla FAA (Federal Aviation Administration), che conferisce al veicolo l’autorizzazione a volare nello spazio aereo commerciale. “Le applicazioni di questa tecnologia porteranno a una nuova era di accelerazione dei dati. Swift è in grado di offrire ciò che nessun’altra azienda del settore può offrire al mercato degli Stati Uniti“, ha affermato Rick Heise, presidente e CEO di Swift Engineering.

Swift Engineering è una società di innovazione con una storia di 35 anni di storia di design, ingegneria e costruzione di sistemi intelligenti e veicoli avanzati, inclusi sistemi autonomi, elicotteri, sottomarini, navi spaziali, veicoli terrestri, robotica e composti avanzati per la difesa militare, salute, agricoltura e applicazioni industriali.

Con sede a San Clemente, in California, Swift è riconosciuta in tutto il mondo per la sua capacità di portare innovazioni dirompenti sul mercato.

Ph. credit: https://swiftengineering.com/