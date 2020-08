Una telecamera ad alta velocità scopre un particolare fluido

La telecamera ad alta velocità è molto utile per catturare il mondo invisibile e questo include l’esempio occasionale di fisica stravagante e imprevedibile. I ricercatori hanno utilizzato una telecamera che registra a 1.000 fotogrammi al secondo per individuare un fluido che si comporta come un solido. Il team ha messo una miscela liquida di amido di mais e acqua in una cella stretta e l’ha sottoposta ad aria pressurizzata che ha provocato un ispessimento a taglio discontinuo, ovvero il fluido si è ispessito e ha prodotto “fratture” di tipo solido. Si tratta di una scoperta sicuramente bizzarra ma molto interessante da tenere conto nel mondo della fisica e chimica.

La scoperta fatta con la telecamera ad alta velocità

Questo tipo di esperimento sullo stress non era stato eseguito su un fluido DST fino ad ora. Di per sé, lo studio ha rivelato cosa era possibile fare con il materiale. È possibile attivare e disattivare l’attrito (e quindi lo stato fluido) “come un interruttore” semplicemente variando la pressione.

Tuttavia, l’Università di Swansea ha anche suggerito che ciò potrebbe avere un impatto significativo sull’ingegneria in futuro. Gli scienziati sperano già di utilizzare DST per armature morbide, dossi dinamici e altri prodotti che potrebbero modificare le proprietà su richiesta. Non c’è da sorprendersi se quindi, in un prossimo futuro, le telecamere ad alta velocità diventano di conseguenza un pilastro di alcuni team di ingegneri, per la costruzione di prodotti nei più svariati settori della società.