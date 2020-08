Il colosso della mela morsicata, Apple, ha deciso di promuovere la sua nota piattaforma di streaming musicale, Apple Music, con una iniziativa davvero interessante. Tutti gli studenti che decidono di testare il servizio della casa per la prima volta riceveranno ben 6 mesi di prova gratuita. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple le tenta davvero tutte per invogliare gli utenti a provare i suoi servizi. Questa volta è toccato ad Apple Music. Il target della promo però è limitato, solo gli studenti universitari. Questi, infatti, avranno la possibilità di provare il servizio in maniera totalmente gratuita per ben 6 mesi. Ecco come funziona.

Apple Music gratis per 6 mesi se sei uno studente

Al momento, la promozione risulta essere attiva solamente negli USA, tuttavia, è probabile che l’azienda la estenda anche agli altri paesi, compresa Italia, nei prossimi giorni. Sono idonei solo gli studenti che non hanno mai provato il servizio di Cupertino. Ricordiamo che solitamente Apple propone per tutti una prova di Apple Music di 3 mesi. L’iniziativa dei 6 mesi, ovviamente, è a tempo limitato. Per autenticarsi come studenti, bisognerà utilizzare la consueta piattaforma UNiDAYS.

Una volta terminato il periodo gratuito di prova di 6 mesi, gli studenti potranno decidere se continuare ad utilizzare il servizio ad un prezzo speciale, 4,99 euro, invece di 9,99 euro, o se terminarlo. Ricordiamo, inoltre, che tra qualche settimana l’azienda lancerà anche i bundle con più servizi. Al momento, non sappiamo se ci saranno proposte a prezzi scontati per gli utenti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.