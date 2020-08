Siete clienti TIM e avete necessità di più giga nella vostro tariffa? La nuova promozione Supergiga 20 è ciò che fa al caso vostro. A poterla attivare, però, solo una ristretta cerchia di utenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, nonostante non sia famosa per il risparmio, anche TIM ha deciso di buttarsi nel mondo delle offerte. Questa volta, la promozione che ha voluto lanciare non è indirizzata a nuovi clienti ma, ad alcuni privilegiati utenti TIM. Tramite SMS, infatti, l’operatore sta proponendo la promo Supergiga 20 con tanti giga ad un prezzo molto interessante. Ecco come fare per attivarla.

TIM Supergiga 20: 40 GB in più al mese a soli 9,99 euro!

I giga delle tariffe telefoniche non bastano quasi mai e TIM lo sa molto bene. E’ a ragione di ciò che, in questi giorni, la casa sta inviando SMS a raffica ad alcuni suoi clienti per informarli della possibilità di attivare la promo Supergiga 20 con delle condizioni speciali. A differenza del nome, infatti, questa propone ben 40 GB di traffico dati in 4G da aggiungere a quelli della propria tariffa a soli 9,99 euro al mese. I 40 giga verranno rinnovati per 3 mesi, dopodiché si passerà ai classici 20 GB senza nessuna variazione di costo mensile.

Come recita il messaggio inviato dall’azienda, l’opzione può essere attivata direttamente rispondendo “SI” al messaggio o all’interno della sezione “Offerte per te”. Trattandosi di un’opzione aggiuntiva promozionale, il costo di attivazione è gratuito. Al momento, non è stato comunicato un termine dell’offerta. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.