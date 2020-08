Un team internazionale di archeologi ha scoperto alcune aiuole preistoriche utilizzate per creare aree confortevoli per dormire e lavorare da esseri umani nel Paleolitico che vivevano nella grotta di confine del Sud Africa almeno 200.000 anni fa.

L’antica grotta chiamata, Border Cave, si trova nelle montagne Lebombo del KwaZulu-Natal, sul confine eSwatini, occupata a intermittenza da prima di 227.000 anni fa.

Aiuole preistoriche utilizzate per riposarsi nel Paleolitico

Gli umani che occupavano la grotta sistemavano costantemente fogliame ed erba sopra strati di cenere posizionando al loro fianco dei focolai con i quali bruciavano i loro letti. Prima di questa scoperta, il letto d’erba più antico conosciuto risale a 77.000 anni dal rifugio roccioso Sibudu, in Sud Africa, e sono stati trovati esempi più giovani in altri siti archeologici.

La lettiera in Border Cave era costituita da erba della sottofamiglia di piante a foglia larga Panicoideae ed era mescolata a strati di cenere. Incorporava anche detriti di pietra, ossa bruciate e grani di ocra arrotondati, tutti di chiara origine antropica. La cenere potrebbe essere stata deliberatamente utilizzata nella lettiera per inibire il movimento di zecche e altri insetti.

“Ipotizziamo che la posa della lettiera d’erba sulla cenere sia stata una strategia deliberata, non solo per creare una base isolata e priva di sporco per la lettiera, ma anche per respingere gli insetti striscianti“, ha detto l’autore principale, il professor Lyn Wadley, ricercatore negli studi evolutivi Istituto presso l’Università del Witwatersrand.

A volte il fondamento cinereo della lettiera era un residuo di lettiera d’erba più vecchia bruciata per pulire la grotta e distruggere i parassiti. In altre occasioni, la cenere di legno dei camini è utilizzata anche come superficie pulita per un nuovo strato di biancheria da letto.

Le persone di Border Cave hanno anche acceso fuochi regolarmente. La ricerca mostra che prima di 200.000 anni fa, le persone potevano produrre fuoco a volontà e usavano fuoco, cenere e piante medicinali per mantenere i campi puliti e privi di parassiti. Tali strategie avrebbero avuto benefici per la salute che avvantaggiarono queste prime comunità.