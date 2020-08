L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affermato che i giovani stanno diventando i principali motori della diffusione del Covid-19 in molti paesi: una tendenza preoccupante che gli esperti temono potrebbe crescere nel mondo mentre college e scuole iniziano a riaprire. Molte nazioni asiatiche, che in precedenza avevano spinto le infezioni a tassi invidiabilmente bassi, hanno sperimentato picchi nelle ultime settimane nello stesso momento in cui l’età delle persone infette era più giovane.

“Le persone tra i 20, i 30 e i 40 anni stanno guidando sempre più la diffusione”, ha riferito Takeshi Kasai, direttore regionale dell’OMS per il Pacifico Occidentale in una conferenza stampa. “L’epidemia sta cambiando.” Più della metà delle infezioni confermate in Australia e nelle Filippine nelle ultime settimane si sono verificate in persone di età inferiore ai 40 anni, hanno detto i funzionari dell’OMS, in netto contrasto con i pazienti prevalentemente più anziani dei mesi precedenti. In Giappone, il 65% delle infezioni recenti si è verificato in persone di età inferiore ai 40 anni.

Poiché i sintomi sono spesso più lievi nei giovani, ha osservato Kasai, molti non sanno di essere infetti. “Ciò aumenta il rischio di ricadute sui più vulnerabili: anziani, malati, persone in assistenza a lungo termine, persone che vivono in aree urbane densamente popolate e aree rurali”, ha detto Kasai.

Campus universitari a rischio di contagio

Gli avvertimenti dell’agenzia sanitaria globale arrivano nel mezzo di un intenso dibattito negli Stati Uniti sull’opportunità di riportare gli studenti in classe. Finora, almeno 168.000 persone negli Stati Uniti sono morte di Covid-19. Per i college e le università, dove gli studenti nella tarda adolescenza e nei vent’anni vivono in spazi ristretti e si mescolano in riunioni fuori dal campus, il problema si è rivelato particolarmente fastidioso.

L’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill ha riaperto con sicurezza il campus la scorsa settimana con misure di allontanamento sociale, tra cui lasciare i dormitori parzialmente vuoti e bloccare le sedie nelle aule in modo che gli studenti possano sedersi più lontani. Ma improvvisamente, la scuola ha deciso di chiudere di nuovo quando 177 studenti sono risultati positivi al virus, poiché sono scoppiati focolai nelle residenze e in una casa di confraternita. Altri collegi stanno segnalando gli stessi numeri.

Ma le università pubbliche in diversi stati stanno andando avanti con i piani per riaprire completamente i campus, compresi quelli in Georgia e Florida, che hanno i tassi di infezione più alti della nazione. Pur non volendo chiudere quei campus, i governatori del Texas e della Florida nelle ultime settimane hanno istituito limiti ai bar e al consumo di alcol. Le azioni sono arrivate dopo che i video di bar affollati e feste in casa senza mascherine hanno messo in allerta diverse città universitarie.

Il timore fra gli educatori cresce

Nel frattempo, le scuole primarie e secondarie affrontano problemi simili. Le scuole in Georgia, Mississippi e Tennessee che hanno riaperto questo mese hanno dovuto chiudere o cambiare rotta quando gli studenti o il personale sono risultati positivi al Covid-19, costringendo migliaia di persone alla quarantena.

Le chiusure hanno sollevato timori tra gli educatori che dovrebbero tornare a scuola questo mese, anche in Florida, dove lo stato ha dato mandato a quasi tutti i sistemi scolastici di aprire i battenti. Lì, il più grande sindacato degli insegnanti dello stato ha citato in giudizio il governatore Ron DeSantis, un alleato del presidente Trump che è stato ripetutamente criticato per aver messo da parte scienziati e funzionari della sanità pubblica.

In una seconda conferenza stampa che ha avuto luogo a Ginevra, i funzionari dell’OMS hanno avvertito i sistemi scolastici di procedere con cautela, ma hanno anche implorato i giovani di non indulgere in comportamenti sempre più rischiosi mentre la pandemia persiste. “Dobbiamo solo assicurarci che il messaggio venga diffuso, in particolare ai giovani, che non sono invulnerabili al virus e che possono essere infettati”, ha detto Maria Van Kerkhove, responsabile della malattia emergente dell’OMS. “Stiamo vedendo giovani che muoiono a causa di questo virus”.