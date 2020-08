Grazie a Google Earth possiamo scrutare dall’alto angoli di mondi a noi molto lontani e che difficilmente andremmo a visitare e tra questi vi sono dei luoghi curiosi o avvolti nel mistero. Moltissimi infatti sono gli utenti che si dilettano nello scrutare la terra dall’alto con Earth alla ricerca di misteri e stranezze.

Isole fantasma e navi di ghiaccio, le stranezze di Google Earth

Tra queste ad esempio vi è la segnalazione di un gruppo di ricercatori australiani che ha scovato un’isola fantasma. Sulle carte nautiche era segnata un’isola nota come Sandy Island, una minuscola striscia di terra nel sud del Pacifico. La piccola isola è tuttora visibile su Google Earth, rappresentata come una forma geometrica nera. Ma quando gli scienziati si sono recati sull’isola, al suo posto non c’era che acqua, nient’altro che una sconfinata distesa di oceano.

Ma come scompaiono le isole, appaiono le navi. Un utente ha infatti segnalato quella che dall’alto sembrava una nave di ghiaccio in Antartide. In effetti l’immagine mostra quella che potrebbe sembrare una nave di 120 m completa, con fumaioli ed oblò. Ovviamente una nave di ghiaccio nel mezzo del Polo Sud non può che scatenare le più disparate e fantasiose teorie, tra cui non mancano segreti militari, alieni, complotti e cospirazioni. Ma secondo la NASA si tratta molto più probabilmente di pareidolia, quel “fenomeno psicologico per cui le persone vedono forme riconoscibili nelle nuvole, nelle rocce e in altri oggetti”.

Nono solo alieni, anche parchi e sceicchi

E chissà se potrebbe passare come pareidolia anche il gigantesco pentacolo da 366 m di diametro nelle steppe in Kazakistan. Sebbene questo simbolo sia per lo più accomunato a satanismo e riti magici, in realtà in questo caso si tratta solo del perimetro di un parco a forma di stella.

E dopo una stella gigante, come non notare da uno spazio l’enorme scritta sulla spiaggia di Futaisi Island nel Golfo Persico. Con lettere alte 800 metri e lunghe 3.220 circa, lo sceicco Hamad bin Hamdan al Nahyan della famiglia regnante di Abu Dhabi, ha inciso il suo nome sulla sabbia della sua isola privata. Le lettere della parola “Hamad” sono così grandi da formare canali che la proteggono dall’acqua del mare, rendendo la scritta indelebile.

Formiche e tralicci visti con Google Earth dallo spazio appaiono decisamente diversi

Una scritta così enorme da essere visibile dallo spazio, così come lo sono i cumuli di torba, pietre e foglie, alti anche oltre un metro, formati dalle formiche nel Grand Canyon, in un luogo chiamato Trono del Vulcano. Questi cumuli sono così grandi che il terreno, se osservato dallo spazio, appare a pois.

E se un terreno a pois non sembra abbastanza bizzarro, potrebbe suscitare più scalpore un UFO triangolare immortalato nel momento del decollo. Questo è ciò che alcuni cacciatori di ufo hanno creduto di individuare in Australia quando hanno osservato su Google Earth, l’immagine di un triangolo con delle luci. In realtà è molto più probabile che si tratti di un antenna o di un traliccio visto dall’alto, ma questa teoria non è di nessun fascino.

Queste sono solo alcune delle bizzarre immagine scovate da ricercatori o utenti appassionati. Immagini particolari che spesso hanno portato anche ad alcune scoperte, a volte invece a semplici curiosità da osservare.