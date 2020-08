I cambiamenti climatici hanno diversi effetti sul clima e sui fenomeni atmosferici. Tra questi c’è l’aumento degli uragani in sé e l’aumento della loro potenza, della velocità dei venti. Il risultato di anni di peggioramento? Per la prima volta da quando ci sono le registrazioni meteo, due uragani potrebbero colpire il Golfo del Messico in contemporanea.

Mai successo prima e le uniche volte che è successo qualcosa di simile è stato il 1933 e il 1959. In quei due anni sono stati registrati due tempeste tropicali. Quest’ultime sono considerate degli step precedenti di uragano. Quando i venti diventano più veloci, cambia la dicitura.

Attualmente non ci sono ancora i due uragani, ma sono una tempesta tropicale e una depressione tropicale, appunto. Una delle due si sta già rafforzando tanto che è diventato un pericoloso ciclone. L’altra è una depressione tropicale, ma le previsioni parlano propria di un possibile rafforzamento.

Doppio uragano in arrivo?

La tempesta prende il nome di Laura e i suoi venti, allo stato attuale, soffiano tra i 63 e i 118 chilometri orari e si sta avvicinando ai Caraibi. La depressione tropicale è la numero 14 che prenderà invece il nome di Marco se diventerà una tempesta. e si muove molto più lentamente e si trova vicino all’Honduras.

Questa stagione degli uragani è stata abbastanza prolifica e non è ancora finita. Proprio Marco, nel momento in cui diventerà una tempesta, sarà considerata la prima M mai registrata. Con M si intende la classificazione e prima di questa sono state registrate le tempeste C, E, F, G, H, I, J e K.