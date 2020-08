La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha annunciato un torneo speciale di Fortnite. Stiamo parlando, ovviamente, della coppa #FreeFortnite. Questa ha lo scopo di celebrare gli ultimi giorni in cui gli utenti di tutte le piattaforme possono giocare insieme. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, Epic Games continua a manifestare il suo disappunto nei confronti di Apple lanciando un torneo contro di essa all’interno di Fortnite. La coppa #FreeFortnite permetterà ai giocatori di vincere la Skin che l’azienda ha disegnato appositamente per raffigurare (negativamente) il colosso di Cupertino. Ma non finisce qui, in palio ci sono anche tanti premi fisici.

Fortnite: ecco tutti i dettagli sulla coppa #FreeFortnite

Il 27 agosto debutterà ufficialmente la Stagione 4 di Fortnite. Da quel giorno, gli utenti iOS non saranno più in grado di giocare al battle royale. Lo scopo della coppa #FreeFortnite è quello di riunire, per un ultima volta, tutti i giocatori della community. Il torneo sarà incentrato sulle vicende avvenute negli ultimi giorni. Epic Games ha fatto sapere che chiunque accumulerà almeno 10 punti riceverà gratuitamente il costume Don Torsolone. Come vi abbiamo già accennato, però, non finisce qui, i 20000 giocatori migliori al mondo riceveranno direttamente a casa anche un cappellino celebrativo del torneo e i 1200 migliori al mondo riceveranno, in più, anche un device per giocare a Fortnite (computer, smartphone, tablet, ecc.).

Possono partecipare all’evento tutti i giocatori di Fortnite. Questo avrà luogo all’interno del battle royale domani, domenica 23 agosto, e avrà una durata di 4 ore. Tutti i partecipanti, singoli, potranno giocare fino a 12 partite per accumulare i loro punti. Si otterrà 1 punto ogni 3 minuti di permanenza all’interno dell’isola del battle royale, 1 punto per ogni eliminazione e 10 punti per ogni vittoria reale. Chi saranno i fortunati vincitori del torneo? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.