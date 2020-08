Le auto elettriche sono ormai una realtà. Nonostante non siano ancora molto diffuse, i veicoli a propulsione elettrica restano una delle principali soluzioni al problema delle emissioni. L’auto di cui oggi vogliamo parlarvi, però, non nasce con questo scopo; la Hyperion XP-1 è infatti una supercar che promette alte prestazioni, zero emissioni e soprattutto una soluzione ingegneristica davvero unica nel suo genere.

La Hyperion non ha rilasciato informazioni precise sulla scheda tecnica della XP-1, se non il suo straordinario sistema d’alimentazione

La XP-1 funziona infatti senza l’ausilio di batterie e quindi non necessita di alcun tipo di ricarica. Ma com’è possibile che un’auto elettrica funzioni senza batterie? In realtà, si tratta di una tecnologia non nuova: la propulsione a idrogeno. La Hyperion, casa automobilistica californiana fondata nel 2011, produrrà la rivoluzionaria supercar in soli 300 esemplari, ma non è escluso che in futuro l’azienda si dia alla produzione di massa.

Non sono note altre specifiche tecniche, se non quelle relative al sistema di alimentazione, appunto, a idrogeno. Esternamente sembra una “normale” auto super-sportiva: portiere ad apertura verticale, assetto ribassato e design aggressivo, se non fosse per una peculiare “striscia” scura che inizia dalla parte anteriore delle portiere e arriva fino al lunotto. La funzione di questa striscia è però molto precisa, perchè non solo contribuisce all’aerodinamicità dell’auto, ma essendo costituita da piccoli pannelli solari, che si orientano automaticamente a seconda della posizione del Sole, svolge anche un ruolo cruciale per il suo fabbisogno energetico.

La produzione della XP-1 inizierà negli USA nel 2022, ma ancora non è noto il prezzo

Con i suoi 1.032 chilogrammi di peso, la Hyperion XP-1 è inoltre un’auto estremamente leggera, grazie alla scocca in fibra di carbonio e alla carrozzeria in titanio rinforzato. A completare il quadro di una “composizione” della XP-1 davvero innovativa sono poi gli inserti in kevlar sia per gli interni, che per il diffusore aerodinamico. Per quanto riguarda la questione della propulsione, l’energia generata nelle celle ad idrogeno è convogliata in particolari condensatori e ivi temporaneamente immagazzinata.

Come anticipato, il resto della scheda tecnica della XP-1 non è stato ancora diffuso dalla casa, che non ha specificato nè la potenza della vettura nè il suo prezzo. Sono però note la velocità massima, dichiarata intorno ai 354 km/h, e lo “scatto” da 0 a 97 km/h in appena 2,2 secondi. Inoltre, la casa assicura un’autonomia a pieno regime di circa 1.635 chilometri, con appena cinque minuti richiesti per una ricarica completa del serbatoio a idrogeno. La Hyperion inizierà a produrre il veicolo negli Stati Uniti nel 2022.