Instagram continua ad aggiornarsi con feature nuove e interessanti. Nelle scorse ore, l’azienda di Mark Zuckerberg ha avviato il rollout di una funzione in grado di offrire contenuti infiniti ai propri utenti. Stiamo parlando, ovviamente, dei post suggeriti. Andiamo a scoprire insieme in che cosa consistono.

Sono molti gli utenti di Instagram che si lamentano della scarsità di contenuti del loro feed. Con la nuova feature lanciata nelle scorse ore, l’azienda del social ha deciso di andare incontro proprio a loro. Da ora in poi, finiti i nuovi contenuti degli utenti che seguiamo, sarà possibile vedere una serie di post di persone o aziende, che non seguiamo, selezionati appositamente per noi. Ecco come funziona.

Instagram: feed illimitato grazie ai nuovi post suggeriti

Ebbene sì, passare ore sul noto social di fotografia sarà molto più semplice con la feature dei post suggeriti. In pratica, il feed di ogni account diventa illimitato. Come già detto, una volta terminati i contenuti degli account seguiti, Instagram proporrà una serie di post suggeriti in base ai nostri interessi. I post che vedremo nel nostro feed saranno differenti da quelli contenuti nella sezione esplora perché si baseranno esclusivamente sugli interessi diretti.

Il rollout della feature è stato avviato dalla casa nelle scorse ore. Ci vorrà probabilmente qualche giorno prima che tutti gli account l’avranno implementata. Secondo l’azienda i post suggeriti miglioreranno sensibilmente l’esperienza utente. Sarà davvero così? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.