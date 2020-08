Alcuni ricercatori in Inghilterra hanno appena battuto il precedente record in fatto di velocità di trasmissione dati. Hanno registrato la sorprendente velocità di 178 terabit al secondo, oltre un quinto in più del precedente record. Questo vuol dire un futuro con Internet superveloce? Potrebbe, per certi versi perlomeno.

Il successo più importante di questo progetto non è tanto l’aver raggiunto una velocità del genere, ma altro. Secondo i ricercatori, la tecnologia usata per raggiungere tale velocità potrebbe essere replicata e aggiunta ai normali tubi per la fibra ottica di tutto il mondo. Ovviamente la velocità che raggiungerà le case non sarà quella di 178 terabit, quindi non si potranno scaricare 1.500 film in 4K da 15 GB l’uno in un secondo, ma comunque sarebbe un upgrade importante.

Internet superveloce: una velocità di 178 terabit al secondo

Le parole dell’ingegnere elettronico ed elettrico Lidia Galdino dell’University College di Londra: “Mentre le attuali interconnessioni dei data center cloud all’avanguardia sono in grado di trasportare fino a 35 terabit al secondo, stiamo lavorando con nuove tecnologie che utilizzano in modo più efficiente l’infrastruttura esistente, facendo un uso migliore della larghezza di banda della fibra ottica e consentendo un velocità di trasmissione record mondiale di 178 terabit al secondo.”

Punto importante che ha permesso al team di raggiungere il record è l’uso di lunghezze d’onda più ampie di quelle usate normalmente. Se infatti di solito si utilizzano le onde con larghezza di banda da 4,5 THz, i ricercatori hanno sfruttato quelle da 16,8 THz. Considerato che l’attuale pandemia ha sottolineato l’importanza di Internet, una tecnologia del genere sarebbe alquanto utile.