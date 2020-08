Pixel 5, arrivano nuovi interessanti rumors affidabili sullo smartphone

Sebbene l’azienda statunitense Google si occupa principalmente di software, con il suo sistema operativo Android e le varie app, a Ottobre vedremo finalmente i nuovi device dell’amata linea Google Pixel. Proprio riguardo a ciò, sono recentemente trapelati i primi rendering affidabili sull’atteso Pixel 5, mostrando quello che sembra essere un remix di un design molto familiare visto in precedenza. Sappiamo ormai tutto del prossimo 4a, presentato ufficialmente dall’azienda, pertanto proviamo ora ad analizzare meglio anche il suo “compagno”.

I leaks sul Pixel 5

I rumors parlano di un Pixel 5 con un display non eccessivo da 6 pollici con frequenza a 90 Hz, fotocamera ultrawide, batteria “notevolmente più grande”, un aspetto sempre molto critico per quanto riguarda questa linea di smartphone.

I fan del lettore di impronte digitali fisico saranno felici, poiché il lettore di impronte digitali capacitivo montato sul retro è destinato a tornare, mentre il dosso quadrato della fotocamera visto per la prima volta su Pixel 4 e 4 XL l’anno scorso è destinato a tornare, secondo i rendering. Le specifiche previste di Google Pixel 5 includono un chipset abilitato per Qualcomm Snapdragon 765G 5G, almeno 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e le dimensioni della batteria non sono ancora note.

Si prevede inoltre che avrà un grado di resistenza all’acqua e alla polvere IP68, tra quelle che siamo sicuri ci saranno alcune altre alternative degne di nota, incluso l’assenza di jack per cuffie. Fortunatamente, abbiamo già una buona idea dei prezzi, poiché Google ha anticipato che Pixel 4a 5G e Pixel 5 avranno un prezzo di listino sui 499 dollari.