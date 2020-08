Covid-19, ecco la prima reinfezione documentata a Hong Kong

Il Covid-19 non è scomparso, come molti erroneamente credono, e lo dimostra anche il nuovo caso dopo molto tempo ad Hong Kong

Un uomo di 33 anni è stato infettato una seconda volta dal coronavirus Covid-19 più di quattro mesi dopo il suo primo attacco, il primo caso documentato di cosiddetta reinfezione, hanno riferito i ricercatori lunedì scorso. La scoperta non è stata inaspettata, soprattutto considerando i milioni di persone che sono state infettate in tutto il mondo, hanno detto gli esperti. E l’uomo non ha avuto sintomi la seconda volta, suggerendo che anche se l’esposizione precedente non ha impedito la reinfezione, il suo sistema immunitario ha tenuto un po’ sotto controllo il virus.

“La seconda infezione era completamente asintomatica: la sua risposta immunitaria ha impedito che la malattia peggiorasse”, ha detto Akiko Iwasaki, immunologo dell’Università di Yale. “È una specie di esempio da manuale di come dovrebbe funzionare l’immunità.”

La prima documentata reinfezione di Covid-19

I medici hanno segnalato diversi casi di presunta reinfezione negli Stati Uniti e altrove, ma nessuno di questi casi è stato confermato con test rigorosi. È noto che le persone recuperate trasportano frammenti virali per settimane, il che può portare a risultati positivi dei test in assenza di virus vivi. Ma i ricercatori di Hong Kong hanno sequenziato il virus da entrambe le infezioni dell’uomo e hanno trovato differenze significative, suggerendo che il paziente fosse stato infettato una seconda volta. “Credo che questo sia il primo caso segnalato che è confermato dal sequenziamento del genoma”, ha detto il dottor Kelvin Kai-Wang To, un microbiologo clinico presso l’Università di Hong Kong.

“Abbiamo avuto 23 milioni di casi documentati finora, ma il fatto che uno di loro a questo punto sia stato reinfettato non dovrebbe ancora causare un allarme indebito“, ha detto Jeffrey Shaman, un epidemiologo presso la Columbia University di New York. “Tuttavia, rimane molto, molto preoccupante, e questo non fa nulla per dissiparlo, che possiamo essere soggetti a ripetute infezioni da questo virus”, ha detto.