Chiunque utilizzi Facebook da computer se n’è accorto. La nota casa del social ha deciso di lanciare una versione desktop totalmente rinnovata. Lo scopo è quello di uniformare l’interfaccia con quella già presente su mobile. Per ora, la nuova grafica è in fase di test ma, da settembre, diventerà obbligatoria per tutti. Come la prenderanno gli utenti della community?

Era un po’ di tempo che Facebook non rinnovava l’interfaccia grafica della versione desktop. Quello messo in campo dall’azienda in questi giorni risulta essere un vero e proprio stravolgimento. Nonostante la novità non sia ancora obbligatoria, in molti già si lamentano. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Facebook: nuova interfaccia grafica per la versione desktop

Tutti, in questi giorni, abbiamo ricevuto l’invito da parte di Facebook a testare la nuova interfaccia grafica della versione desktop. Quali sono le novità? Da come si può vedere nell’immagine ad inizio articolo, al centro della pagina si trovano tutti i contenuti del social (la cosiddetta time-line). Alla sinistra, compaiono tutti i collegamenti al profilo personale, alle pagine seguite, eventi, ecc. Alla destra, è posizionato il pannello dedicato a Messenger. Con la nuova versione, inoltre, tutti saranno in grado di attivare, anche su PC, la tanto amata Dark Mode.

Come già accennato, la grafica non risulta essere ancora implementata in maniera definitiva. Facebook sta dando la possibilità di provarla e di ritornare alla versione classica in qualsiasi momento. Lo scopo, ovviamente, è quello di far abituare gli utenti. La nuova interfaccia, infatti, diventerà obbligatoria per tutti a partire da settembre. Riusciranno gli utenti della community ad accettare il cambiamento? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.