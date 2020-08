Passeggiando per il porticciolo Turistico di Riva Di Traiano, a Civitavecchia, ci si può imbattere in un’imbarcazione che sembra più un astronave appena ammarata dallo spazio. Si tratta della Jet Capsule, in questo caso nella sua versione Royal.

La Jet Capsule, una piccola imbarcazione di lusso

Questa Jet Capsule, dell’omonimo cantiere di proprietà di Pierpaolo Lazzarini, è una piccola imbarcazione di poco meno di 8 metri in cui sono concentrati, in soli 18 metri quadrati, lusso ed eleganza. È disponibile in 5 diverse versioni, Taxi, Sport, Limousine, Private Jet e Royal, ma ognuna di queste può essere customizzata dal cliente.

Ma sappiate che le modifiche costano ed il prezzo base, ad esempio della versione Royal, è già di 250.000 euro. Una volta ordinata si dovrà attendere dai 4 ai 12 mesi per poter finalmente navigare in questa sorta di mini jet privato in versione marina.

Uno sguardo alle caratteristiche di questo capolavoro di idrodinamica

I lussuosi interni sono rifiniti in pelle e realizzati dalla Medici Style di Reggio Emilia. A completare il tutto legni di ottima qualità e luci a led nel soffitto. La Jet Capsule è dotata di frigo e bagno ed ha una postazione di guida centrale con una ricca strumentazione tra cui una telecamera per le manovre ed un ecoscandaglio.

Il suo dislocamento è di circa 3000 kg ed è realizzata in vetroresina e fibra di carbonio, con un motore biturbo diesel Yanmar da 440 cavalli che può spingerla fino a 32 nodi di velocità. Ma si può scegliere anche un motore singolo da 370, 440 o 570 cavalli.

In futuro però saranno previste anche una versione ibrida con motore elettrico e diesel ed una versione più grande da 9,5 metri.