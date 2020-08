Un cosmonauta russo cattura degli “ospiti spaziali” vicino la Terra

Ivan Vagner è un cosmonauta russo, uno dei membri dell’equipaggio attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Recentemente stava catturando un video timelaspe della Terra e nel dettaglio le bellissime aurore che è possibile vedere dalla stazione. Tuttavia, ha anche catturato qualcos’altro nel video che ha chiamato “ospiti spaziali”. Nella parte iniziale del video è possibile vedere brevemente cinque luci molto luminose all’orizzonte che sembravano apparire e scomparire rapidamente. Molto probabilmente, le luci, disposte quasi in linea retta, sono alcuni dei satelliti Starlink che SpaceX ha lanciato il 18 agosto.

L’interessante video del cosmonauta russo

Sebbene le luci assomiglino sicuramente ad altre immagini che abbiamo visto dei satelliti Starlink, in questo momento non sono state identificate. Vagner si chiedeva se fossero meteore o satelliti, anche se è molto probabile siano quest’ultimi. Il portavoce di Roscosmos Vladimir Ustimenko ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che è troppo presto per trarre conclusioni fino a quando i ricercatori e gli scienziati dell’Istituto di ricerca spaziale dell’Accademia russa delle scienze non dicono quello che pensano. Aspetteremo sicuramente la risposta ufficiale, ma SpaceX è stato pesantemente criticato a causa della luminosità dei suoi satelliti che sporcano le immagini prese dai telescopi terrestri.

Ecco il tweet che è stato pubblicato da Ivan Vagner in merito a tale argomento: “Ospiti spaziali, o come ho filmato il nuovo time-lapse. Il picco dell’aurora boreale quando si attraversa l’Antartico nella longitudine dell’Australia, cioè tra di loro. Tuttavia, nel video, vedrai qualcos’altro, non solo l’aurora.” Il video è possibile guardarlo interamente a questo link.