La nota app di messaggistica verde, WhatsApp, si aggiorna nuovamente. Nelle scorse ore, la casa ha rilasciato una nuova beta per i dispositivi Android. Stiamo parlando della versione 2.20.198.11. Questa introduce una serie di novità molto interessanti. Andiamo a scoprirle insieme in questo articolo.

Ebbene sì, la casa di Mark Zuckerberg non intende fermarsi. La nuova versione beta di WhatsApp porta in campo una nuova interfaccia grafica per le chiamate, nuove feature per gli stickers animati e una nuova suoneria per le chiamate vocali di gruppo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp punta a migliorare le chiamate sull’app

Ebbene sì, le feature che WhatsApp ha deciso di implementare con la nuova beta dell’applicazione sono volte principalmente a migliorare l’esperienza utente con le chiamate e le videochiamate. In particolare, è stata introdotta una nuova esclusiva suoneria che si avvia ogni qual volta si riceve una chiamata vocale di gruppo. Ma non è tutto, aggiunta anche una nuova interfaccia grafica, sempre durante le chiamate, che porta tutte le opzioni in una barra sulla parte inferiore del display.

Modifiche sostanziali anche per quanto riguarda gli sticker animati. Da ora in poi, questi si ripeteranno in loop per ben 8 volte prima di fermarsi. Per gli sticker molto lunghi, invece, il numero di ripetizioni sarà ridotto.

Ricordiamo che la versione contenente tali feature risulta essere, al momento, solo in fase di beta. Ci vorrà un po’ di tempo prima di vederla debuttare al pubblico. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.