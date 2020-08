Sono oramai mesi che si parla del debutto di un possibile iPhone pieghevole. Nelle scorse ore, il noto leaker Jon Prosser ha pubblicato un interessante video dove ha parlato proprio di questo. Secondo lui, lo smartphone pieghevole di Apple arriverà molto presto sul mercato. Questo, però, sarà diverso da come molti se lo aspettano.

Apple ha manifestato più volte interesse per i dispositivi pieghevoli. Negli scorsi mesi, infatti, la casa ha presentato una marea di brevetti riguardante tale tecnologia. Stando a quanto dichiarato da Prosser, l’azienda sarebbe ad un buon punto con i lavori riguardanti il primo iPhone pieghevole. E’ solo questione di tempo prima che arrivi sul mercato.

Apple: ecco come sarà l’iPhone pieghevole

Il noto leaker sembra avere le idee molto chiare riguardo a quelle che saranno le caratteristiche del dispositivo. Il device non avrà un unico display pieghevole, ma sarà composto da due display separati da una cerniera. Nonostante ciò, una volta aperto lo smartphone, i due display sembreranno un unico display. Parliamo di una soluzione simile a quella già adottata da Samsung per il suo Galaxy Z Flip. Ovviamente, Apple cercherà di fare tutto per distinguersi dalla massa. Il nuovo iPhone pieghevole avrà sicuramente qualche caratteristica esclusiva che sorprenderà tutti.

Al momento, il leaker non si è sbilanciato in merito alla possibile data di lancio del dispositivo. Ciò che sembra essere abbastanza certo è che non manca molto ad un’annuncio ufficiale. Sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.