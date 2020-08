La nuova immagine trapelata in via non ufficiale potrebbe offrire il primo sguardo a Google Pixel 5 e Pixel 4A 5G. La foto mostra quello che potrebbe essere il Pixel 5 con colorazione nera e il Pixel 4A 5G in bianco e proviene da un post, prontamente cancellato, pubblicato su Reddit. Lo screen se fosse reale confermerebbe le specifiche tecniche sui due dispositivi trapelati in precedenza.

Google ha lanciato Pixel 4A all’inizio di questo mese e ha annunciato che Pixel 5 e Pixel 4A 5G sarebbero stati messi in commercio ​​in autunno, probabilmente all’inizio di ottobre. I rendering del Pixel 5 sono trapelati la scorsa settimana, mostrando un sensore di impronte digitali sul retro del dispositivo, un set di fotocamere di forma quadrata, il flash e una fotocamera frontale.

Pixel 5 e Pixel 4A, i nuovi dettagli trafugati

Se la nuova immagine di Reddit è legittima, confermerebbe anche le voci che Pixel 5 disporrebbe di un processore Snapdragon 765G. Le nuove informazioni indicano anche che avrà una batteria da 4.000 mAh, 8 GB di RAM e un display a 90 Hz. La parte posteriore sarà di plastica e non è presente un jack per cuffie da 3,5 mm, se queste informazioni sono corrette. Come il Pixel 4, il Pixel 5 dovrebbe avere un obiettivo grandangolare 0,5x e una fotocamera principale da 12,2 MP.

Il 4A 5G avrà molte delle specifiche del suo predecessore, ma con una batteria da 3.800 mAh, 6GB di RAM, e un display da 60 Hz, e secondo l’ultimo leak, comprenderà un jack per cuffie da 3,5 mm. Le immagini del 4A, che potete vedere nel video qui sopra, sono state diffuse attraverso la collaborazione di OnLeaks con 91Mobiles.

Ancora una volta, ricordiamo che immagini e specifiche non sono ufficiali e quindi quanto riportato va preso tutto con le pinze. Ricordiamo inoltre che il post originale è stato cancellato e quindi al momento non è possibile verificare l’accuratezza di quanto divulgato. Tuttavia, man mano che ci avviciniamo alla data di rilascio dei due dispositivi, probabilmente Google rivelerà maggiori dettagli ufficiali sui prossimi smartphone della serie Pixel.