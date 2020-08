Il noto operatore virtuale Kena mobile continua a fare scintille. Ancora una volta, l’azienda ha deciso di modificare le liste degli operatori avversari che possono accedere alle sue fantastiche promozioni. In questo articolo andiamo ad elencarvi tutti i dettagli a riguardo.

Kena Mobile risulta essere uno degli operatori virtuali più famosi sul territorio italiano. A lungo elogiato per l’ottima copertura della rete TIM, continua a proporre offerte sempre più vantaggiose. Come già detto, la lista degli operatori che possono attivare alcune promo dell’azienda (Kena 5,99, Kena 7,99 e Kena Voce 4,99) è cambiata. Scopriamo insieme le nuove condizioni.

Kena Mobile: tutti i dettagli sulle promo più convenienti

Le promozioni che hanno subito le variazioni sono le famose Kena 5,99, Kena 7,99 e Kena Voce 4,99. La prima include minuti illimitati, messaggi illimitati e 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps a soli 5,99 euro al mese. Da ora in poi, possono attivare la promo solo i clienti provenienti da Iliad, 1Mobile, CoopVoce, Digi mobil, PosteMobile, Intermatica e Lycamobile. La promo 7,99, invece, offre minuti illimitati, messaggi illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps a soli 7,99 euro al mese. Da ora possono attivare la promo solo coloro che provengono da ho. Mobile, Daily Telecom, Fastweb, Optima, Rabona mobile e altri operatori virtuali. Infine, la promo Voce 4,99 include minuti illimitati, messaggi illimitati e 50 Mb di traffico dati a soli 4,99 euro al mese. Può attivare la promo solo chi proviene da ho. Mobile, PosteMobile, Iliad e altri operatori virtuali.

Tali condizioni saranno valide fino al prossimo 31 agosto. Ricordiamo, inoltre che l’azienda sta continuando a proporre, sulle prime due, l’ulteriore offerta che regala 30 GB di traffico dati in più per 30 giorni dopo l’attivazione della SIM. Per tutti i dettagli, vi invitiamo a consultare il sito Kena Mobile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.