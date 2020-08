Lavorare con i laptops sempre in giro e magari non avere batteria proprio in un momento delicato oppure proprio quando dobbiamo mandare un documento importante, è la paura di tutti i lavoratori. A pensare a questo problema ci sono i tecnici creatori di laptops.

Hanno fatto davvero passi da gigante per quanto riguarda la creazione di batterie più potenti e durature per i nostri dispositivi. Ecco alcuni dei nostri laptop preferiti che possono funzionare per ore senza presa.

ASUS ExpertBook

Pubblicizzato come la risposta di Asus al MacBook Pro, ASUS ExpertBook è un dispositivo estremamente impressionante che abbina molti dei migliori trucchi di Apple e li supera persino. L’area principale in cui supera il Macbook Pro è la durata della batteria. Con una durata della batteria di 24 ore, ASUS spazza via il Mac.

Tuttavia la durata della batteria non è l’unica cosa a cui prestare attenzione qui. Un processore i-7, un SSD da 512 GB e 16 GB di RAM sono tutti archiviati in un telaio di livello militare che protegge da cadute, urti e vibrazioni.

Surface Book

Questo Surface Book ti offre 17,5 ore di durata della batteria insieme a un meccanismo di standby migliorato che migliora effettivamente la durata della batteria mentre sei lontano. Non sacrifica la potenza per ottenere quella durata della batteria. Surface Book 3 è dotato di un processore i7 di decima generazione, 32 GB di memoria, 2 TB di RAM SSD e una GPU NVIDIA GTX per l’elaborazione grafica.

Samsung Galaxy Book Ion

Il Samsung Galaxy Book Ion vanta fino a 21 ore di durata della batteria insieme ad alcuni dolci extra. Il suo touchpad funziona come una stazione di ricarica wireless per telefoni. Il suo schermo è dotato della tecnologia Samsung QLED, che offre colori vivaci anche alla luce diretta del sole.

La tastiera si solleva quando inclini lo schermo per un’esperienza di digitazione più confortevole. Tutto sommato, ottieni uno schermo più grande e luminoso, un’ottima durata della batteria e lo stesso processore i7 e 512 SSD rispetto a quelli offerti dai suoi concorrenti.

LG Gram

L’LG Gram da 17 pollici è una scelta impressionante. Con statistiche estremamente simili a quelle di ExpertBook, tra cui un processore i7, 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, questo LG promette fino a 17 ore di durata della batteria. Ma il Gram ha un altro asso nella manica: pesa poco meno di tre libbre. Quindi portarlo sul braccio da una scrivania all’altra non ti darà i crampi.