L’Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI è uno dei robot aspirapolvere più intelligenti tra quelli attualmente presenti sul mercato italiano, presenta un prezzo particolarmente elevato, corrispondente a 799 euro circa, ma allo stesso tempo garantisce prestazioni decisamente superiori alla media, grazie anche alla presenza di una vera e propria videocamera nella parte anteriore.

Esteticamente ci troviamo di fronte al classico robot aspirapolvere marcato Ecovacs, quindi colorazione grigio scuro con laser e pulsante sulla parte superiore, affiancati dalla classica apertura a libro in cui viene posizionato il contenitore per la sporcizia. Le dimensioni non sono limitate, raggiunge a tutti gli effetti i 34 centrimetri di diametro e 9 centimetri di altezza dal suolo, di conseguenza valutate attentamente gli ambienti in cui lo utilizzerete, perché è intelligente, ma non potrà restringersi.

Novità e caratteristiche principali

L’Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI è il modello più avanzato e controllato di sempre (almeno tra i prodotti dell’azienda), è dotato di intelligenza artificiale in grado di riconoscere ed individuare ostacoli multipli, riducendo del 60% la possibilità di restare incastrato (rispetto agli altri modelli). Questo grazie alla tecnologia AIVI, il riconoscimento è più rapido, si parla di un aumento di velocità del 200%, con conseguente ottimizzazione degli spazi e della pulizia. Il tutto è possibile con lo sfruttamento della videocamera anteriore, infatti il sistema vede effettivamente l’ostacolo e lo riconosce più rapidamente del classico radar. La differenza rispetto ad un “normale” robot aspirapolvere è reale. Peccato solamente che la tecnologia AIVI non funzioni al buio, il dispositivo potrà essere tranquillamente utilizzato, ma solo affidandosi ai soliti (e perfettamente funzionanti) sensori laser/radar.

La navigazione all’interno dell’appartamento è possibile grazie alla tecnologia Smart Navi 2.0, perfetta sotto ogni punto di vista, soprattutto se combinata con il TrueMapping con nuovo laser DToF, in grado di raddoppiare la distanza e quadruplicare la precisione nell’individuazione degli oggetti. Senza ricorrere a troppi paroloni, l’Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI è davvero perfetto, non andrà praticamente mai a sbattere e la sua intelligenza la dimostra anche nella capacità di uscire da situazioni estremamente complicate senza alcuna difficoltà.

L’altra grande novità del modello in questione, oltre alla piena compatibilità con Google Home e Amazon Alexa, alla possibilità di lavare (il serbatoio è da 240ml, con 4 livelli di flusso d’acqua) e aspirare anche contemporaneamente, è sicuramente la cosiddetta pulizia profonda. Il robot aspirapolvere garantisce una maggiore efficienza nella pulizia grazie al sistema di conservazione della pressione, affiancata alla tecnologia di lavaggio Ozmo Pro. Nella parte posteriore è stato posizionato un nuovo piatto di supporto per il panno ad alta frequenza di vibrazioni, riesce a fornire una pulizia più approfondita vibrando (o sfregando) ad alta velocità sulla superficie stessa.

All’interno dell’Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI troviamo un contenitore per la sporcizia da 420ml, forse leggermente piccolino per le dimensioni complessive del prodotto stesso, ma comunque più che sufficiente per le esigenze di una casa di medie dimensioni. In Autunno verrà rilasciata anche la colonna per lo svuotamento automatico, oggi non presente sul mercato, perfettamente compatibile con il modello recensito.

Il plus del dispositivo riguarda la presenza di una fotocamera vera e propria posizionata nella parte anteriore, in grado di trasformarlo in un guardiano di casa. Dall’applicazione ufficiale l’utente può attivare la funzione Gestore Video, pilotando l’Ozmo T8 AIVI per i vari ambienti e “vedendo” tutto dalla sua altezza, come fosse proprio una delle solite videocamere da interno di sicurezza. Per sfruttare tale funzione naturalmente sarà necessaria una connessione di rete attiva (sia per lo smartphone che per il Deebot), la qualità di riproduzione è decisamente inferiore alle aspettative, parliamo forse di un HD, e non è presente la modalità notturna (al buio non si vedrà nulla).

Sempre dall’applicazione è possibile impostare viaggi programmati con focus su determinati punti di interesse dell’abitazione, senza dimenticare la presenza di un altoparlante integrato (con il quale eventualmente trasmettere un messaggio sfruttando il microfono dello smartphone che state utilizzando). Non manca, infine, la possibilità di scattare istantanee da remoto, nel caso in cui ad esempio vedeste qualcosa di “sospetto” e lo vogliate immortalare.

Pilotarlo è facilissimo, la velocità di risposta dipende direttamente dalla qualità della connessione, ma dopo averci preso la mano non farete alcuna fatica. Manca la possibilità di registrare delle clip video, a volte più utili di una semplice immagine.

Funzioni classiche e applicazione ufficiale

Se le precedenti erano le funzioni speciali, naturalmente l’Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI integra tutte le solite classiche funzioni che ci aspettiamo di vedere da un robot aspirapolvere di fascia alta. Nello specifico è in grado di rilevare automaticamente il pavimento (moquette, tappeto o quant’altro), regolando di conseguenza la potenza dell’aspirazione, mappa tranquillamente la casa, suddividendola in varie stanze e permettendo la pulizia completa, per aree, per ambienti (ed impostando anche zone off limits), per finire con la mappatura multipiano e le cosiddette pulizie programmate (quindi il Deebot si avvierà in automatico ad un determinato orario prestabilito).

La batteria è da 5200mAh, la combinazione di un’ottima gestione da parte del sistema ed un componente abbastanza capiente, porta a godere delle prestazioni del dispositivo, con aspirazione a potenza automatica, per circa 300 metri quadrati. Nel caso in cui si dovesse interrompere perché scarico, potrà tornare alla base di ricarica in automatico, per riprendere in un secondo momento da dove si era bloccato in precedenza.

L’applicazione è la solita, Ecovacs Home, scaricabile gratuitamente da Play Store e App Store. Molto ben fatta, semplice da utilizzare e chiarissima, permette di raggiungere tutte le funzionalità indicate in precedenza. Da segnalare la possibilità di visualizzare in tempo reale la posizione del robot, la carica residua e “l’usura delle spazzole”; nella parte inferiore sono posizionate due spazzole laterali ed una grande centrale che, grazie all’apposita sezione sull’app, l’utente potrà capire quando effettivamente saranno da sostituire (è presente un ricambio direttamente in confezione).

Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: conclusioni

In conclusione Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI è il robot aspirapolvere migliore e più intelligente che abbiamo mai provato, è praticamente perfetto sotto ogni punto di vista, sia in termini di efficienza di pulizia/lavaggio, che di funzionalità o di consumo energetico. L’unico appunto riguarda forse il prezzo, 799 euro sono tanti, in aggiunta all’inutilità della camera anteriore con il buio completo.

Per la videorecensione avviate il player che trovate qui sotto, mentre in fondo i punteggi conclusivi.