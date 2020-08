Scoperto il gene che sviluppa i classici speroni delle aquilegie

Le Aquilegie, con i loro eleganti speroni di nettare, promettono agli scienziati l’opportunità di indagare sui cambiamenti genetici che sono alla base di un’innovazione chiave. Dopo molte ricerche, il professore dell’UC Santa Barbara Scott Hodges ed i suoi coautori dell’Università di Harvard hanno identificato un gene fondamentale per lo sviluppo di queste strutture. Ed a loro conoscenza, questa è tra le prime innovazioni chiave per le quali è stato identificato un gene critico per lo sviluppo. I loro risultati appaiono sulla rivista PNAS.

Il gene che porta alla formazione degli speroni

I ricercatori hanno chiamato il gene in onore Gregg Popovich, allenatore della squadra di basket dei San Antonio Spurs. “Questo gene è un fattore di trascrizione, il che significa che controlla lo sviluppo dello stimolo nelle aquilegie regolando l’attività di altri geni”, ha spiegato Ballerini. “Quindi ho scelto il nome POPOVICH perché come allenatore Popovich controlla lo sviluppo dei San Antonio Spurs, in un certo senso, regolando l’attività dei suoi giocatori”.

L’evoluzione degli speroni negli antenati delle aquilegie sembra aver portato a una rapida espansione nel genere. Circa 70 specie si sono evolute negli ultimi 5-7 milioni di anni, rispetto al suo genere gemello senza speroni, che conta solo quattro specie tra i suoi membri. E le aquilegie non sono gli unici fiori con speroni. Il tratto si è evoluto in modo indipendente in molte piante diverse, inclusi nasturzi, larkspurs e impatiens. “E in ciascuno di questi gruppi, quelli che hanno speroni hanno molte più specie dei loro parenti più stretti che non hanno speroni”, ha detto Hodges.

“Pensiamo che la diversità sia legata all’evoluzione di questo sperone perché lo sperone produce nettare, che attrae gli animali impollinatori. Le api spostano il polline solo tra i fiori delle api, i colibrì spostano solo il polline tra i fiori dei colibrì, quindi non stai scambiando geni tra queste due diverse popolazioni”.