Una base di ricarica con molte buone sorprese a livello qualitativo, quella presentata da Choetech. Per un design, niente da dire, semplicemente lineare, semplice e moderna. La base, infatti, è completamente smontabile e il supporto per l’Apple Watch può essere rimosso se non serve.

Provvista di una luce LED, è l’ideale ed è posta da un lato per non disturbare e, soprattutto quando ci si trova in una stanza buia, luminosa abbastanza per non abbagliare come accade per altri prodotti simili di altre marche.

La base di ricarica ha un peso abbastanza considerevole ed è un aspetto piuttosto importante se si considerare che ciò comporta più stabilità e soprattutto fermezza, il che la rende molto robusta. Senza dubbio, se si è già entrati in possesso di basi di ricarica di questo tipo, questa è una caratteristica che si apprezzerà.

Con questa docking station è possibile ricaricare tutto ciò che si vuole. E tutto allo stesso tempo, il che è davvero fantastico! Non importa se si tratta di un iPod, di un Apple Watch o di un iPhone. Questa “stazione salvaspazio” occupa davvero poco spazio e i cavi aggrovigliati sono un ricordo del passato. Inoltre, e non da ultimo, è compatibile con molti altri modelli di smartphone.

Packaging e design

L’imballaggio della docking station è di altissima qualità, sia all’interno che all’esterno. Forse un po’ difficoltosa ad aprirsi, poichè molto rigida. Ma ciò comporta una maggiore sicurezza di salvaguardia del prodotto.

La stazione di ricarica dà un’impressione di alta qualità, confermata anche in termini di aspetto e funzionalità. E’ davvero utile se la si vuole poggiare sulla scrivania o sul comodino.

E’ possibile decidere di abbinare un adattatore da USB a USB-C, in modo che l’iPad possa essere caricato anche con l’apposito cavo in caso di emergenza.

Possibile acquistarlo su Amazon al costo di 59,99 euro con Prime. Ne consigliamo l’acquisto.