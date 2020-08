Il Physicians Committee Responsible Medicine ha offerto un programma online gratuito di otto settimane sulla nutrizione a base vegetale. Questo corso ha lo scopo di aiutare le persone che sono a più alto rischio di sintomi gravi da COVID-19, poiché hanno bisogno di perdere peso e migliorare la loro salute per minimizzare i fattori di rischio associati ai casi peggiori di coronavirus.

Otto settimane per apprendere come mangiare una dieta a base di cibi integrali e vegetali, dove oltre la metà dei partecipanti con ipertensione e diabete di tipo 2 ha mostrato miglioramenti significativi nella loro salute.

Corsi di nutrizione per proteggere la nostra salute

“Una dieta a base vegetale è uno degli strumenti più potenti che abbiamo in medicina“, afferma Vanita Rahman, MD, istruttrice di classe. “A poche settimane dal cambio di dieta, i partecipanti alla classe hanno visto migliorare la pressione sanguigna e la glicemia, hanno perso peso e hanno riportato altri profondi benefici per la loro salute“.

I medici hanno progettato questo corso per insegnare ai partecipanti i benefici per la salute di una dieta a base vegetale nel contrastare malattie croniche come ipertensione, diabete, malattie cardiache e infiammazioni, tutte associate ai sintomi più pericolosi di COVID-19. Il corso include suggerimenti, una guida alla pianificazione dei pasti e domande e risposte interattive per preparare i partecipanti al successo.

La PCRM ha intervistato i partecipanti dopo la fine del corso ei risultati sono stati impressionanti: il 53% di coloro che erano diabetici ha riportato miglioramenti e il 54% con la pressione alta ha visto miglioramenti. Di tutti i partecipanti alla classe che volevano perdere peso, il 67% di quelli che mangiavano a base vegetale lo faceva.

Consigliabile in particolare per le comunità di colore

Sebbene sia pensato per essere accessibile a tutti, PCRM spera che le comunità colpite più duramente dalle malattie croniche e COVID-19, in particolare le comunità di colore, trarranno vantaggio da questo corso. PCRM sta attivamente cercando di offrire alle comunità svantaggiate risorse per essere più sane.

Stiamo tutti cercando di rimanere in salute e per alcuni questo significa mangiare a base vegetale. “Se si vive o si muore a causa di COVID-19 spesso dipende dal fatto che si soffra di malattie cardiache, diabete, ipertensione, obesità e altre condizioni di base.”

Una dieta a base vegetale può aiutare ad affrontare queste condizioni e il nostro obiettivo è condividere queste informazioni salvavita con quante più persone possibile. Questo corso gratuito può essere l’occasione per offrire di più gli strumenti di cui hanno bisogno per uno stile di vita più sano.