Covid-19, l’ansia acuta è l’argomento più ricercato su Internet

La pandemia di Covid-19 ha sicuramente caratterizzato questo 2020 e le nostre vite in profondità. Purtroppo, un effetto evidente di ciò sono le ricerche su Internet di parole chiave relative ad attacchi di panico ed ansia acuta, che sono notevolmente aumentate. Lo studio a riguardo è stato pubblicato lunedì sul Journal of the American Medical Association. In particolare, le ricerche di ansia e attacchi di panico hanno corrisposto a importanti eventi di cronaca, tra cui il 16 marzo, quando sono state messe in atto le linee guida per il distanziamento sociale a livello nazionale; e il 29 marzo, quando queste linee guida furono estese. Il lockdown è stato sicuramente l’argomento che ha causato più danni a livello mentale e dell’umore delle persone.

Gli effetti sull’umore della pandemia di Covid-19

I risultati dello studio potrebbero fornire ai leader e ai responsabili politici una prospettiva su come gestire la percezione della popolazione generale delle direttive sulla salute pubblica e potrebbero informare su come responsabilizzare le persone in crisi a cercare rapidamente aiuto, hanno detto i ricercatori.

“Per alcuni, la paura ha un effetto negativo maggiore sulla loro salute rispetto al Covid”, ha detto John Ayers, autore principale dello studio e professore associato aggiunto presso la San Diego State University. “I risultati possono aiutare i leader ad ascoltare e pensare in modo olistico al costo di alcune di queste misure”.

Questi nuovi dati potrebbero aiutare i funzionari a progettare interventi a beneficio diretto di una persona nel mezzo di un attacco di panico e possono aiutare i ricercatori a individuare dove e quando si verifica un maggiore stress emotivo.

L’utilizzo dei risultati dei motori di ricerca può fornire una visione più in tempo reale per incontrare le persone dove si trovano, rispetto ai metodi di ricerca più tradizionali come fare un sondaggio telefonico o iscrivere partecipanti a uno studio, ha spiegato Ayers.

“Ascoltare il pubblico può avere un impatto diretto”, ha detto Ayers. “Vediamo persone che esprimono un bisogno e cercano aiuto. La ricerca su Internet è anche un percorso di intervento”.

Lui e il suo team hanno evidenziato la hotline Call4Calm dell’Illinois, lanciata dalla Divisione di salute mentale del Dipartimento dei servizi umani per fornire supporto anonimo alle persone che soffrono di stress emotivo e problemi di salute mentale durante la crisi del Covid-19 negli Stati Uniti.