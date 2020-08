Nelle scorse ore, la nota azienda Fitbit ha presentato la nuova gamma di health watch. I modelli su cui l’azienda si è focalizzata sono ben 3: Sense, Versa 3 e Inspire 2. Mentre gli ultimi due sono versioni aggiornate di modelli già esistenti, il primo risulta essere una vera e propria novità con caratteristiche esclusive. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, Fitbit ha deciso di fare il botto con il suo nuovo heath watch Sense. Stiamo parlando del primo smartwatch avanzato dell’azienda. Questo garantirà un’esperienza utente davvero unica grazie ai suoi particolari sensori. Ecco cosa è capace di fare.

Fitbit Sense: ecco le caratteristiche

Il nuovo Fitbit Sense risulta essere innovazione pura. Questo è il primo smartwatch al mondo ad essere dotato di sensore per la gestione dello stress con rilevazione dell’attività elettrodermica. Ma non è tutto, il dispositivo è anche dotato di un sensore per il monitoraggio del battito cardiaco e di un sensore per rilevare la temperatura cutanea al polso. Caratteristiche mozzafiato che vanno a coniugarsi con una batteria super longeva in grado di garantire ben 6 giorni di autonomia. Anche sul fronte design, l’azienda non si è risparmiata. Il dispositivo è dotato di cassa in acciaio inossidabile e di display AMOLED con funzione Always-on ricoperto da vetro Gorilla Glass 3. Queste, sono solo le caratteristiche di punta del prodotto. Per informazioni dettagliate, vi invitiamo a consultare il sito dell’azienda.

Come già accennato, Fitbit ha anche aggiornato Versa 3 e Inspire 2. Il primo, oltre alle nuove funzioni benessere, riceve finalmente il GPS integrato e la disponibilità dell’assistente google. Il secondo, invece, migliora sensibilmente la batteria e introduce funzioni avanzate di benessere.

Tutti e tre i nuovi smartwatch sono disponibili al pre-ordine fin da subito. Il lancio è previsto per questo autunno. Fitbit Sense viene proposto al prezzo di 329,95 euro, Fitbit Versa 3 a 229,95 euro e, infine, Fitbit Inspire 2 a soli 99,95 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.