Il colosso della mela morsicata, Apple, continua a lavorare assiduamente allo sviluppo dei suoi software. A sorpresa, la casa ha rilasciato una nuova beta di iOS 14, la sesta. Inizialmente l’update è arrivato solo per gli sviluppatori, dopo poche ore, questa ha deciso di renderlo disponibile anche per gli iscritti al programma di beta testing gratuito. Quali sono le novità che porta in campo la nuova versione? Scopriamole insieme.

Anche questa volta, le novità che introduce la beta di iOS 14 sono minori. Tuttavia, queste vanno a rendere il sistema operativo sempre più completo. Ovviamente, non mancano correzioni di bug e miglioramenti di stabilità. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: ecco le novità più importanti della beta 6 di iOS 14

Qui di seguito andiamo a riportarvi quelle che sono le novità più importanti introdotte con la nuova beta:

aggiunto nuovo toggle, in impostazioni, riguardante la funzione audio spaziale .

. Nuova grafica quando si imposta una sveglia.

Aggiunto un nuovo splash screen al primo avvio dell’app Mappe.

Come abbiamo già accennato, l’azienda ha anche apportato una serie di correzioni di bug e miglioramenti di stabilità del sistema. In particolare, con la nuova beta viene risolto il problema di sicurezza che ha interessato Safari negli ultimi mesi.

Oltre agli sviluppatori, anche tutti gli iscritti al programma di beta testing gratuito possono provare in anteprima il nuovo update. Tutto ciò che dovete fare è recarvi all’interno del sito dedicato Apple e seguire la procedura guidata. In pochi minuti avrete il nuovo update pronto all’uso sul vostro device. Ricordiamo che è consigliato scaricare l’aggiornamento solo su un device di utilizzo secondario. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.