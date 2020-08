Si chiamerà Facebook Connect, il tanto atteso evento della casa di Mark Zuckerberg incentrato sulle novità AR/VR e non solo. L’intera conferenza si terrà online e svelerà diversi nuovi prodotti dell’azienda. Come potete vedere, il nome della conferenza è cambiato rispetto al passato, ecco il perché.

Ebbene sì, Facebook ha deciso di cambiare il nome del suo iconico evento “Oculus Connect” in “Facebook Connect”. La scelta è volta a far capire che l’evento non si incentrerà solamente sui prodotti Oculus ma anche su altro. Si tratterà, infatti, dell’evento annuale più importante della casa. Quali saranno le novità presentate?

Facebook Connect: ecco cosa bisogna aspettarsi

Facebook Connect porterà alla luce tutte le novità riguardanti i prodotti AR/VR della casa di Mark Zuckerberg, ma non solo. Ci aspettiamo, infatti, che vengano presentati anche prodotti appartenenti ad altri ambiti. L’evento si terrà esclusivamente online e tutti potranno partecipare. Inoltre, l’azienda ha fatto sapere che metterà a disposizione delle sessioni di sviluppo in grado di rendere l’esperienza più immersiva.

Il nome dell’evento non è l’unico a cambiare. Cambia, infatti, anche quello del team AR/VR, ora si chiama Facebook Reality Labs per evidenziare il lavoro costante del team nella creazione della piattaforma informatica che sarà in grado di connettere gli utenti nel miglior modo.

Come potete leggere nel titolo, la conferenza si terrà ufficialmente il prossimo 16 settembre. Al momento, Facebook non ha annunciato con precisione quelle che saranno le novità presentate nel corso di essa. Per informazioni dettagliate a riguardo bisognerà aspettare ancora un po’. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.