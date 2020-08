Google sta cercando di rendere la vita più facile per chi ha sempre dozzine di schede del browser aperte. La società ha infatti annunciato diverse nuove funzionalità per le schede del suo popolare browser Google Chrome, incluso un aggiornamento delle prestazioni che, secondo quanto afferma, le farà caricare il 10% più velocemente.

Chrome renderà anche più facile organizzare le schede correlate in gruppi – una funzionalità annunciata per la prima volta a maggio – consentendo agli utenti di espandere e comprimere più schede in una. “In questi giorni, le persone trascorrono molto tempo nei loro browser, sia per lavoro, scuola o altro”, ha riferito in un post sul blog Alex Ainslie, direttore della UX di Chrome. “E mentre alcuni scrivono un elenco formale di cose da fare per tenere traccia delle attività, per altri, il loro elenco di cose da fare sono le loro schede in Chrome.”

Gli altri aggiornamenti in arrivo per Google Chrome

Altri aggiornamenti annunciati da Google includono la possibilità di passare con il mouse sulle schede e visualizzare un’anteprima della pagina in miniatura, risolvendo un problema familiare: quando si aprono troppe schede dello stesso sito non si riesce a distinguerle.

Altri browser popolari come Safari e Firefox consentono anche alcuni tipi di raggruppamenti di schede tramite estensioni del browser esterne. Le nuove funzionalità verranno distribuite gradualmente agli utenti di Chrome nelle prossime settimane, secondo Ainslie, al fine di mantenere la stabilità del browser.