In questi giorni, Tim si sta dando davvero da fare con le promozioni operator attack e non solo. Dopo avervi parlato della nuova Supergiga 20, oggi, vi parliamo di una delle più allettante tariffe rivolte ai clienti Iliad e non solo. Scopriamo insieme in che cosa consiste.

Tim risulta essere senza dubbio uno degli operatori telefonici più famosi sul territorio italiano. Elogiato per la sua copertura top, sta avendo non poco filo da torcere a causa delle promo super convenienti della concorrenza. Ecco come l’azienda ha deciso di rispondere al noto operatore francese Iliad.

Tim: super tariffa a soli 5,99 euro al mese!

L’offerta Tim dedicata ai clienti Iliad e non solo, si chiama Supreme New. Questa include minuti illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps a soli 5,99 euro al mese. Possono attivare la tariffa, i clienti Iliad, ovviamente, e quelli di alcuni operatori virtuali come Poste Mobile e 1Mobile. Parliamo di un’ottima promozione per coloro che vogliono passare all’operatore senza voler spendere cifre assurde.

La promozione è compatibile con la Star 20 GB, questa permette di aggiungere 20 GB alla tariffa a soli 2 euro in più al mese. La promozione può essere attivata solamente presso centri fisici autorizzati e fino ad esaurimento coupon. Al momento, non è stata comunicata una data di termine dell’offerta. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per evitare di rimanere a mani vuote. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.