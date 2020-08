La nota azienda tecnologica LG ha annunciato, nelle scorse ore, un grosso passo in avanti per i suoi televisori di fascia alta. Ben 8 diversi modelli 2020 ora supportano il comando vocale hands-free di Amazon Alexa. L’assistente virtuale darà una marcia in più ai dispositivi durante l’utilizzo quotidiano. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ascoltare musica, consultare il meteo, le notizie, ecc. sulle TV LG di ultima generazione diventa molto più semplice grazie al supporto vocale hands-free di Amazon Alexa. Il nuovo aggiornamento software rilasciato nelle scorse ore, permette di fare questo e molto altro. Come già anticipato, sono ben 8 i modelli che supportano la nuova feature: gli LG OLED TV SIGNATURE ZX 8K, gli LG OLED TV WX “Wallpaper” 4K, gli LG OLED TV GX “Gallery” 4K e i modelli TV LG NanoCell 99 8K.

Amazon Alexa sui TV LG di fascia alta

I televisori sulla quale è arrivato il supporto hands-free, come anticipato, sono tutti di fascia alta. Questi, possono essere acquistati sul sito ufficiale dell’azienda o presso tutti i rivenditori autorizzati LG. I prezzi partono dai 2000 euro fino a superare i 30mila!

Ricordiamo che LG risulta essere una delle aziende più importanti sul mercato per quanto riguarda la vendita di televisori.

