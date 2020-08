Ci stiamo avvicinando all’autunno. Ciò, vuol dire una sola cosa, novità Apple. L’autunno, infatti, è il periodo dell’anno in cui l’azienda presenta la maggior parte dei suoi prodotti di punta. Nelle scorse ore, la casa ha registrato dei nuovi dispositivi presso la commissione economica eurasiatica. In particolare, diversi modelli di iPad e Apple Watch. Quando arriveranno sul mercato? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che i prodotti di Cupertino vengono “svelati“ tramite le registrazioni presso la commissione economica eurasiatica. Come molti di voi sapranno, la presenza dei dispositivi nei loro database è necessaria per la commercializzazione in diversi paesi del mondo. Ora quello che si chiedono tutti è: si tratta di nuovi device? Quando arriveranno? Scopriamolo insieme.

Apple: nuovi iPad e Apple Watch stanno per arrivare sul mercato

Il colosso di Cupertino ha registrato ben 8 nuovi modelli di Apple Watch e 7 modelli di iPad. Gli smartwatch hanno i codici identificativi: A2375, A2376, A2355, A2356, A2291, A2292, A2351 e A2352. Ci sono pochi dubbi a riguardo, si tratta dei nuovi Apple Watch Series 6 attesi proprio per questo autunno. Stando agli iPad, invece, i codici sono A2270, A2316, A2072, A2324, A2325, A2428 e A2429. Poiché i codici di questi ultimi sono stati presentati in due documenti separati, si suppone che siano relativi a due modelli differenti. Le ipotesi più accreditare li vedono appartenere ai nuovi iPad base e iPad Air. Sarà davvero così?

Il fatto che i dispositivi siano stati registrati all’interno dei database della CEE sta a significare che non manca molto al loro debutto. Con alta probabilità tali device arriveranno sul mercato tra ottobre e novembre. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.