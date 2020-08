La nota casa di Mark Zuckerberg, Facebook, ha rilasciato nelle scorse ore, una nuova versione di Messenger Rooms. Lo scopo principale dell’azienda è quello di rendere il servizio più appetibile per combattere l’agguerrita concorrenza. Riuscirà nel suo intento? Ecco cosa cambia rispetto al passato.

In un periodo in cui Zoom e Google Meet risultano essere alla vetta per quanto riguarda i servizi di videochat, Facebook punta il tutto per tutto con Messenger Rooms. Introdotta una nuova interfaccia e una serie di feature che dovrebbero garantire maggiore successo al social. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Facebook: Messenger Rooms migliora notevolmente con il nuovo update

Messenger Rooms diventa decisamente più funzionale grazie al nuovo update rilasciato dall’azienda nelle scorse ore. Da ora in poi, tutte le stanze a cui di è invitati vengono visualizzate nella parte alta della scheda chat. In questo modo, è impossibile perderle di vista. Aggiunta anche una nuova impostazione che rende molto più evidente la possibilità di creare una stanza. Non finisce qui, l’azienda ha deciso anche di introdurre tutta una serie di feature volte alla personalizzazione. Si può finalmente impostare lo sfondo delle stanze con diversi effetti e con le foto dei partecipanti. Inoltre, aggiunto un tab gestione che permette di impostare al meglio tutte le caratteristiche delle singole Rooms (creare un evento, condividerlo, eliminarlo, ecc.).

Come già anticipato, tutte le nuove funzioni sono già disponibili al pubblico con la nuova versione dell’app. Ricordiamo che Rooms permette di effettuare videochiamate di gruppo fino a 50 partecipanti. Riuscirà il servizio ad affermarsi come Zoom e Google Meet? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.