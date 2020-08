Dopo settimane di attese e speculazioni, il momento è finalmente arrivato. Nelle scorse ore, Epic Games ha lanciato ufficialmente la stagione 4 di Fortnite. Dobbiamo dire che questa volta l’azienda si è superata. Il famoso mondo del battle royale si fonde con il mondo Marvel per creare qualcosa di davvero speciale. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo.

Epic Games ha creato qualcosa che nessun’altra casa ha mai creato prima. La stagione 4 di Fortnite si contraddistingue da tutte quelle passate per il tema Marvel. Il titolo che l’azienda ha deciso di darle è: “Guerra per il Nexus”. Ebbene sì, nel corso delle prossime settimane assisteremo a scontri tra supereroi e cattivi. Chi la spunterà?

Fortnite: ecco le novità della stagione 4

La stagione 4 di Fortnite risulta essere un mix tra innovazione e tradizione. Arrivano nel gioco feature mai viste prima ma, allo stesso tempo, tornano meccanismi iconici. La mappa di gioco non è cambiata molto questa volta. Le nuove location si contano sulle punta di una mano. All’interno di queste, si possono trovare particolari poteri, di supereroi e cattivi, e armi esclusive che rendono il gameplay unico nel suo genere. Tra le armi iconiche a fare ritorno nel gioco, il tanto richiesto “pompa del nonno”, la mitraglietta tattica, il revolver, i bouncer e molto altro. Arrivano in campo anche una serie di nuovi flopper (pesci) dalle caratteristiche speciali.

Ad accompagnare la nuova stagione, come sempre, c’è il Pass Battaglia. Questo, ovviamente, risulta essere ricco di contenuti Marvel. Per la prima volta, infatti, tutte le skin contenute in esso sono frutto di una collaborazione con la casa di fumetti. Il costo rimane il solito, 950 V-Bucks (circa 7 euro tenendo conto del nuovo cambio). Ricordiamo che questo è solo l’inizio del divertimento. Nelle prossime settimane l’azienda porterà in campo molti altri nuovi contenuti. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.