I funghi proteggono le foreste dalla forte siccità, ma non tutte

I funghi sono di estrema importanza per la salute di piante e foreste intere, visto che aiutano a combattere la siccità, quando possibile

La flora è un elemento essenziale del nostro mondo, ma è spesso minacciata da fattori esterni, come il clima. Trova però un valido supporto sotto la terra. Al di sotto del 90% di tutte le piante si trova, infatti, un invisibile sistema di supporto: reti di funghi sotterranee che formano una rete di filamenti che collegano le piante e apportano nutrienti e acqua alle loro radici. In cambio, le piante forniscono una fornitura costante di carbonio ai funghi. Ora, i ricercatori stanno imparando che questi partner nascosti possono plasmare il modo in cui gli ecosistemi rispondono ai cambiamenti climatici.

L’importanza dei funghi per la fauna

I giusti partner fungini possono aiutare le foreste a sopravvivere a condizioni più calde e secche, secondo uno studio riportato all’inizio di questo mese all’incontro annuale online della Ecological Society of America. Ma altri studi durante l’incontro hanno dimostrato che il cambiamento climatico può anche interrompere questi cosiddetti funghi micorrizici, accelerando probabilmente la scomparsa delle loro piante ospiti. “Il quadro sta diventando più chiaro che non possiamo davvero ignorare le risposte dei funghi micorrizici al cambiamento climatico”, afferma Matthias Rillig, ecologo presso la università di Berlino.

Questi associati fungini si presentano in due forme. Le micorrize arbuscolari (AM), comuni nelle foreste tropicali e in alcune foreste temperate, nonché nei campi e nei prati, invadono le cellule delle radici ed estendono nel suolo sottili peli chiamati ife. I funghi ectomicorrizici (EM), al contrario, si associano a conifere, quercia, noce americano, ontano e faggio. Si insediano all’esterno delle radici e le loro reti di ife danno origine ai funghi che spuntano sui pavimenti umidi della foresta.

Entrambi i tipi assorbono il fosforo e altri nutrienti, catturano l’azoto dalla materia organica in decomposizione e aiutano a immagazzinare il carbonio nel suolo. “Le associazioni micorriziche sono probabilmente le simbiosi più importanti negli ecosistemi terrestri a causa della loro importanza per la produttività delle piante”, afferma Christopher Fernandez, ecologo del suolo presso l’Università del Minnesota.