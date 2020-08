Il 2020 è stato finora un anno piuttosto negativo per la popolazione mondiale. Tra pandemia, disastri naturali, cambiamenti climatici, invasioni d’insetti la nostra salute mentale è stata messa a dura prova. Stress, tensione e rabbia si aggrovigliano nei nostri corpi e tutto questo malessere dev’essere scaricato in qualche modo. E quale miglior modo se non urlando. Se vi dicessimo che ora è possibile farlo in Islanda senza disturbare nessuno e senza nemmeno alzarci dalla nostra scrivania? La nuova soluzione anti-stress si chiama Let it Out.

Let it Out, come funziona la nuova Scream Therapy dell’Islanda

L’Islanda si sa è avanti quando si tratta di combattere lo stress, ma questa volta non si tratta di abbracciare alberi. Let it Out è un nuovo sito web che permette agli utenti di registrare comodamente da casa le proprie urla attraverso un qualsiasi microfono per PC, e riprodurlo poi attraverso degli amplificatori gialli posizionati nei luoghi più deserti dell’Islanda.

Una Scream Therapy insomma, la nuova idea dell’Islanda. L’iniziativa nasce proprio in seguito ad un sondaggio dov’è emerso che il 42% degli intervistati avevano accumulato talmente tanto stress a causa delle restrizioni per il Covid-19 da spingerli ad urlare. Così il marketing turistico islandese ha pensato bene di lanciare un sito web per aiutare il popolo di tutto il mondo a combattere lo stress e la tensione in questo momento difficile per chiunque.