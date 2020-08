Se avete voglia di staccare dal caos della vita di città e prendervi un periodo per rilassarvi e immergervi nella natura, c’è una località da sogno che fa al caso vostro, le Isole Lofoten in Norvegia. A poche ore da Oslo, si tratta di un arcipelago situato oltre il circolo polare artico. Questo regala agli abitanti del posto o a suoi turisti splendidi cambi di luce ogni due ore, inoltre è possibile sperimentare climi variegati in un solo giorno.

Visitando le Isole Lofoten sembra quasi entrare in un mondo parallelo, come una sorta di dipinto. Villaggi rurali di pescatori con casette color pastello, spiagge bianche e alte montagne fino al raggiungimento dei 1000 metri. All’interno di questi monti è inoltre possibile scovare delle calette dove ammirare dell’acqua blu smeraldo. A fare da cornice a questo luogo paradisiaco troviamo poi un clima mite, almeno in alcune stagioni, grazie alla corrente del golfo.

Natura, astronomia e tradizioni si fondono in un luogo da sogno

Le Isole Lofoten possono regalare dei veri e propri spettacoli naturali, come non citare ad esempio il “sole di mezzanotte”. Si tratta di un fenomeno astronomico che si verifica in queste regioni e fa si che in alcuni periodi dell’anno il sole non tramonti mai all’orizzonte. Questo arco di tempo può durare 24 ore così come sei mesi. Nell’arcipelago è inoltre possibile avvistare spesso grandi banchi di balene che possono essere osservate mentre nuotano a ridosso dei fiordi. Non possiamo poi non citare la leggendaria aurora boreale, un fenomeno che accade spesso in queste latitudini, soprattutto d’inverno.

I villaggi di pescatori poi rendono queste isole adatte a chi ama la vita di mare, la vita semplice e sperimentare di persona la pesca al merluzzo, tipica di queste zone. Sin dal 1400 gli abitanti delle Isole Lofoten vivono proprio di pesca, principalmente di merluzzo. Qui si pratica la sua essiccazione e da tempo immemore rimane una tradizione locale del luogo. Dunque se amate viaggiare non potere non immergervi in un paesaggio ricco di fenomeni naturali, scorci da sogno e storiche tradizioni che si fondono per l’appunto nelle Isole Lofoten.