Jeanette Epps diventa la prima donna nera a unirsi all’equipaggio dell’ISS

L’ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, è un elemento di grande importanza nello spazio, dove vengono condotte tutte le principali ricerche scientifiche sull’universo e non solo. E’ una stazione internazionale, quindi l’equipaggio è molto variegato: si possono trovare persone di tantissime nazioni differenti, compresa la nostra. Proprio in questi giorni, è arrivata una notizia molto attesa dalle persone, ovvero l’arrivo nell’equipaggio di Jeanette Epps. Ma chi è questa donna? E perché è un evento così importante? Proviamo a scoprirlo.

Jeanette Epps farà parte dell’ISS

Si tratta di una ex ufficiale dei servizi segreti della CIA che ormai è destinata a diventare la prima donna nera a unirsi alla Stazione Spaziale Internazionale. Jeanette Epps ha un dottorato in ingegneria aerospaziale ed è entrata a far parte dell’Astronaut Corps nel 2009, ma allo stesso tempo ha lavorato attivamente per la CIA americana.

Ora si sta preparando a unirsi all’equipaggio di volo per la nuova navicella spaziale della Boeing, Starliner One. Si tratta di un veicolo ancora in fase di test e sviluppo dalla NASA. Gli astronauti già assegnati alla Starliner One Mission hanno accolto Epps nell’equipaggio martedì, con un post di ben arrivato su Twitter. Non resta dunque che attendere la prima missione del veicolo spaziale sulla ISS, che è fissata per il 2021.