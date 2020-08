Un nuovo modello di iPad Air sta per arrivare sul mercato. Nelle scorse ore, trapelate online le foto del presunto manuale ufficiale del dispositivo Apple. Questo, sarà sensibilmente diverso dalla precedente generazione e somiglierà più alle varianti Pro. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

Sono oramai diverse settimane che si parla del debutto di un nuovo modello di iPad Air. Pare proprio che il momento sia vicino. Dopo aver parlato della registrazione dei device presso la commissione economica eurasiatica, ecco che spuntano le immagini di quello che sarà il design del dispositivo, ma non solo. Quale sarà il punto di forza del nuovo tablet?

Apple: iPad Air avrà il Touch ID integrato nel tasto di accensione

A pubblicare le immagini del manuale del nuovo iPad Air, il leaker DuanRui. Le foto raffigurano diverse pagine contenenti interessanti informazioni sul dispositivo. Il design sarà molto simile a quello dei nuovi iPad Pro, scocca quadrata e display a tutto schermo con cornici ridotte. Scomparirà, quindi, il tasto Home con Touch ID, ma non verrà introdotto il Face ID. Per contenere i costi, infatti, Apple avrebbe deciso di riproporre il Touch ID, però, integrato all’interno del tasto di accensione. Se così fosse, ci troveremmo davanti al primo dispositivo Apple con sistema di riconoscimento delle impronte digitali implementato in un componente diverso dal tasto Home.

L’avvicinamento alle varianti Pro non cessa qui, sul manuale si legge anche che la porta lightning sarà sostituita dalla USB-C. L’iPad Air, in pratica, sarà una versione molto simile, ma più light dei Pro che tutti amano. Il debutto del device sul mercato è previsto per questo autunno. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.