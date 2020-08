Yosef Garfinkel, capo dell’Istituto di archeologia presso l’Università ebraica di Gerusalemme, afferma di aver trovato il “volto di Dio” esaminando manufatti di 3.000 anni fa. Altri archeologi considerano l’affermazione audace e sono scettici. I vari manufatti studiati dal team di Garfinkel sono stati trovati in tre diversi siti archeologici situati nel territorio dell’antico Regno di Giudea.

Garfinkel spiega che le sculture rappresentavano un’immagine visibile di YHWH (leggi Yahweh), il nome tetragramma usato nella tradizione ebraica per rappresentare il sacro nome di Dio. Pertanto, i manufatti sono rappresentazioni della figura di Dio.

I risultati sono stati pubblicati questo mese sulla rivista scientifica Biblical Archaeology Review, nonostante siano stati scarsamente accolti da diversi colleghi. Molti accusano Garfinkel di cedere al sensazionalismo. “Quando abbiamo scoperto la prima statuetta a Kirbhet Qeiyafa, nel 2010, non c’erano paralleli“, ha detto Garfinkel. “Solo due anni dopo, due teste simili sono state trovate a Tel Moza. Quando ho visto quanto erano simili queste tre teste, ho iniziato a cercare altri oggetti e ho trovato due oggetti simili nella Collezione Moshe Dayan al Museo di Israele”.

Il ritrovamento

Le statuette di testa trovate a Tel Moza sono state scoperte insieme a statuette di cavalli. Garfinkel si è reso conto che nella Bibbia ebraica a volte Dio è descritto come un cavaliere. L’archeologo ha respinto l’idea che la figura potesse essere una rappresentazione di un re, poiché l’idea della monarchia come divinità non era in linea con nessuna tradizione conosciuta in Giudea.

“La domanda è: chi è il Dio che rappresentano? Conosciamo il pantheon cananeo e tutti i suoi diversi dei e abbiamo figure cananee che li rappresentano“, ha detto Garfinkel. “Tuttavia, queste statuette sono completamente diverse, quindi non ne ritraggono nessuna. Sappiamo che in Giudea c’era un nuovo Dio. Se questo non è il Dio di Giudea, chi potrebbe essere?“.

Il ricercatore chiede anche: “Se il popolo d’Israele non avesse prodotto statue, perché il testo biblico sarebbe così interessato all’argomento?“. Questa pratica, nota come idolatria, è proibita nelle scritture bibliche.

Oded Lipschits, a capo degli scavi archeologici a Tel Moza, non è d’accordo con Garfinkel, affermando che il suo studio è irto di “inesattezze fattuali” .